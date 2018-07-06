依美國要求 中興通訊領導層大換血 徐子陽接掌總裁

中興通訊 (0763-HK)(000063-CN) 昨(5)日公布聘任新的總裁、副總裁及財務總監，其中集團現任總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品線產品總經理徐子陽，即日起接掌總裁一職。

中興通訊 A 股昨收報人民幣 13 元，跌 5.8%；H 股收報港幣 12.22 元，跌 1.292%。

圖：新浪財經

中興昨日召開董事會會議，分別通過不再聘任趙先明及邵威琳為總裁及財務總監，以及不再聘任邵威琳、徐慧俊、張振輝、龐勝清及熊輝為執行副總裁的議案。

總裁由徐子陽接任，根據中興公告披露，徐子陽於 1998 年已加入中興，曾經擔任集團核心網產品總經理、MKT 四分部總經理分管歐美系統產品、中興子公司中興通訊 (德國) 服務有限公司總經理等職位。

另外，執行副總裁由王喜瑜、顧軍營及李瑩出任，李瑩同時兼任集團財務總監。王喜瑜同樣是於 1998 年加入中興，2016 年開始擔任集團副首席技術官兼總裁助理；顧軍營為集團執行董事；而李瑩於加入中興約 16 年，曾任物流財經部部長、產研財經部部長等，今年 1 月起任財經管理部主任。

美國此前要求中興更換董事會成員並重新任命高級管理人員，作為解除禁止向中興出售美國製造零部件的條件。此外，還必須繳納 10 億美元罰款以及 4 億美元保證金，並接受外部監督。

上週該集團已召開股東周年大會，包括董事長殷一民及副董事長張建恒在內的 14 名董事正式辭職，同時選出了 8 名新董事，董事長由李自學擔任。

《華爾街日報》報導，這項管理階層大換血，顯示中興通訊正加緊履行與美國達成的「救命協議」，以推動美國要求的領導層大換血。不過，美國國會對解除中興的懲罰依然存在反對聲音。

而美國商務部日前決定暫時解除對中興的部分禁令，容許中興在 7 月 2 日至 8 月 1 日期間，與部分美國企業進行有限度業務，以保養在美國的現有網絡及設備。