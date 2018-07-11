【港股解碼】光纖龍頭A股上市，長飛光纖借助“A+H”模式鞏固行業地位

隨著經濟的發展，越來越多的公司選擇在不同的資本市場掛牌上市交易。自今年以來，半年多的時間里，在A股發行股票的港股公司已經有十餘家，其中已經有四家企業完成發行，三家企業正式開始交易，主要包括有紅星美凱龍（01528—HK）的A股上市公司美凱龍（601828—CN），綠色動力環保（01330—HK）的A股上市公司綠色動力（601330—CN）以及中信建投證券（06066—HK）的A股上市公司中信建投（601066—CN）。

長飛光纖光纜股份有限公司（簡稱：長飛光纖；股票代碼：06869—HK）也踏入上述公司的行列之中。7月10日，長飛光纖在港交所發佈《首次公開發行A股網上申購情況及中簽率公告》，正式開始網下配售、網上申購，這也表示，長飛光纖即將成為國內首家光纖光纜“A＋H”股上市企業。

業績持續高增長，全球光纖龍頭企業

長飛光纖成立於1988年5月，位於武漢東湖高新技術開發區，是國內最早的光纖光纜生產廠商之一，擁有完備的光纖和光纜組合產品。歷經三十多年的發展，現已發展成為全球最大的光纖預製棒、光纖和光纜的供應商之一。

2014年長飛光纖登陸H股市場，2018年又將拓展A股市場。根據長飛光纖的發行公告顯示，首次公開發行不超過7579萬股A股，網下初始發行數量5305萬股，占發行總量的70%；網上初始發行數量為2273萬股，占發行總量的30%。

（圖片來源：港交所）

長飛光纖本身就處在行業龍頭的地位，此次回A上市，明顯的意圖就是希望借助資本市場的力量來鞏固自身在行業的龍頭地位，不斷提高市場佔有率與核心競爭力。

而市場佔有率與核心競爭力的領先主要體現在公司持續增長的業績上。根據長飛光纖招股說明書中的財務數據可知，截至2017年三個年度及2018年1月至3月，公司實現營業收入分別為人民幣67.38億元、81.11億元、103.66億元、24.65億元；實現淨利潤5.5億元、6.9億元、12.35億元、3.7億元。

從上述數據中不難看出，長飛光纖經營業績一直保持快速增長。並且招股說明書中還提到，長飛光纖預計今年上半年實現營業收入人民幣53.24億元至58.85億元，同比增長14.62%至26.69%；歸母淨利潤7.3億元至8.1億元，同比增幅約為30.77%至44.53%，由此可見，增長趨勢也將持續下去。

（圖片源於：港交所）

受益光纖通信技術，光纖行業發展空間大

得益於光線通信技術的發展，光線光纜產業也持續快速發展。就長飛光纖而言，其主要營業收入來源於與國內三大電信運營商的合作。根據公司2017年年報數據顯示，長飛光纖業務收入結構中，光纜業務收入占營業收入總額的49%，光纖業務收入占營業收入的29%，光纖預製棒業務收入占營業總收入的16%，由此可見，光纜業務收入是其營業收入的主要來源。

目前，我國電信市場是全球發展最快的電信市場之一，擁有世界上最大的固定及無線電信網路。龐大的互聯網人口和移動用戶數量導致固定和無線電信網路需求巨大。截至2017年12月31日，我國接入光纖的用戶數量達到2億多戶，但還有許多城市和地區尚未接入光纖，市場上對寬頻仍有巨大的需求，光纖發展潛力巨大。除此以外，4G的發展以及未來的5G網路建設對光纖光纜的需求都有持續的拉動作用。

自2015年以來，光纖光纜的整體發展維持在一個較高的水準內。2018年仍維持快速增長的狀態，預計未來幾年內，需求將繼續走高，總結原因有以下幾點。

通訊行業的高速發展，對光纖光纜有較大的需求。

無人駕駛、物聯網、智慧城市、電子健康等數字革命的發展將進一步擴大對光纖光纜的市場需求。

當然，在欣喜行業有著巨大發展潛力的同時也不能忽略其存在的風險。正是由於龐大的市場需求，很容易導致各大供應商盲目擴大產能，一旦超過預期擴產，就會造成產能過剩的問題，徒增生產成本。

同時，面對來自同行業技術、市場、品牌、服務和客戶信任等多方面激烈的市場競爭，若想在行業內脫穎而出，光纖企業就要不斷提高自身的科研能力、培養光纖技術人才。

文：劉玲玲

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