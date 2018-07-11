乾杯拚營收創高 釋百個職缺因應兩岸下半年展店

餐飲業者乾杯 (1269-TW) 由於今年下半年將在台在開出 7 家新店點，因此推出大徵才活動，全品牌共釋出超過百個工作機會，包括全職和計時職缺，隨著第 3 季餐飲業暑期旺季到來，加上下半年有一連串的海內外展店計畫，法人樂觀看待，乾杯今年營收可望續寫新猷。

由於在兩岸持續展店，加上既有店維持穩健成長，乾杯 6 月合併營收創單月第 4 高達 2.44 億元，月增 0.92%、年增 33.8%，不受淡季衝擊，上半年合併營收 14.29 億元，年增 28.88%，創同期新高。

乾杯說明，7 月 15 日、16 日進行第一波大型招募計畫，一口氣釋出上百個工作職缺，全職包括有副料理長、副店長等管理職，起薪最高達 5 萬元起，而計時員工時薪最高可達 195 元，還有機會轉正職，甚至可往海外發展。

另一方面，為因應海外展店，乾盃也將在 8 月舉行第二波招募活動。

乾杯下半年展店腳步將加速，台灣要開 7 家店，等於平均一個月至少 1 家，其中，「高級和牛燒肉旗艦店」、「一風堂」、「宮武讃岐烏龍麵」和「KUA` AINA 漢堡」都在拓點計畫內。

而對於海外市場，「老乾杯」將首次進駐北京，並在深圳市再開設 1 間，「黑毛屋」則是要首度跨足海外市場，於上海亮相。