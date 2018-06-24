外食市場求新求變 瓦城、乾杯端出新經營計畫

近來各家餐飲集團動作頻頻，除了王品 (2727-TW) 宣示要加強開發平價品牌，一向以中高價位為主力品牌的乾杯 (1269-TW) 近來也積極拓展代理的日本「宮武讃岐烏龍麵」店點，瓦城 (2729-TW) 更是轉變過去自行開發東方菜系的定位，引進日本鬆餅名店。

乾杯指出，代理的日本國民美食人氣名店「本場香川 宮武讃岐烏龍麵」平均客單價僅 150 元左右，由於主打親切價格和高 CP 值，在外食市場中相當受歡迎，近來乾杯積極展店，5 月在樹林秀泰店開幕後，6 月又進軍台中秀泰廣場文心店，展店速度快，全台已有 7 家店，成為集團另一個展店主力。

而瓦城宣布要引進日本鬆餅名店「Eggs 'n Things」，不同於過去集團的發展路線，令市場相當驚艷，首店位於一線百貨商場微風松高，預期開幕後將掀起熱潮。

瓦城董事長徐承義指出，近年接到不少國際餐飲集團邀約合作，未來引進新品牌不會設定菜系或業態。

另一方面，瓦城旗下店數僅次於「瓦城泰國料理」的平價品牌「大心新泰式麵食」第 27 家店計畫於 7 月開出， 3 年 30 家據點的目標幾近完成，此次再度宣示透過引進新品牌來快速提升成長動能，後市受到關注。

從近來餐飲集團調整經營策略來看，顯然要因應變化快速的餐飲市場，除了穩住品牌既有店的成長，仍須不斷求新求變，且價格帶由過去的 500 元以上降至 200 元左右，也是另一個趨勢。