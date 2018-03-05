〈乾杯集團展望〉更頂級燒肉品牌Q4亮相 價格比老乾杯貴5成

國內連鎖頂級燒肉又將有新的選擇，乾杯 (1269-TW) 董事長平出莊司今 (5) 日透露 10 月將在台北餐飲百貨一級戰區信義區開出平均客單價約 3000 元的自創燒肉新品牌，定位為「和牛專賣店」，比起目前客單價最高的老乾杯信義店 2000 元左右價位還要高出約 50%，搶攻頂級客群。

去年 9 月台灣開放日本和牛後，國內餐飲界掀起一陣和牛旋風，各大飯店館內餐飲皆積極推出相關餐點供消費者選擇，原先市場預期將衝擊到以澳洲和牛為主打的乾杯系列品牌，但平出莊司透過子公司「乾杯食品」取得更多不同產地的日本和牛，反而推升業績更加攀升。

平出莊司表示，10 月將亮相的頂級燒肉品牌是「採用乾杯進口最好的肉品」，除部分品項與目前老乾杯略有重疊，可說是把乾杯集團最好的肉品集結在此，打造成「和牛專賣店」。

目前乾杯集團旗下品牌「老乾杯」和「黑毛屋」均有銷售日本和牛，除了首波宮崎牛外，老乾杯已開賣近江牛、北海道牛、熊本牛和山形牛等產地的日本和牛，並將推出以「一頭和牛燒肉」為概念的全新菜單，由於日本和牛價位高於澳洲和牛，也有助推升客單價。

平出莊司也說明，目前老乾杯與乾杯在台灣暫不積極展店，主要是因目標放在繼續提升既有店的營收，尤其老乾杯要積極擴大日本和牛在中南部老乾杯的接受度；另一方面，澳洲和牛進口量也必須調配部分至中國市場。

而走中高端鍋物市場的品牌「黑毛屋」同樣以集團優勢，不定期限量推出其他產地日本和牛，做出鍋物的差異化。