通用汽車自動駕駛業務值430億美元？孫正義6周或賺4倍！

相比於 2009 年就開始測試帶有自動駕駛功能汽車的 Waymo，老牌車企通用汽車（GM）涉足無人駕駛的領域並不算早。

2016 年，GM 將矽谷初創公司 Cruise Automation 收編麾下，這才開始在軟硬體上對旗下汽車進行自動駕駛相關嘗試。

但在周二（7 月 10 日）的研報中，投行 RBC Capital Markets 認為，GM 自動駕駛部門 Cruise 估值或能達到 430 億美元。這一數字幾乎是日本軟銀 6 周前投資時給出估值的 4 倍。

與此同時，該投行還將 GM 股價新的目標價格設定在 53 美元——這一水平比 GM 周二開盤價高出了 33%。周二，GM 股價小幅上漲 0.86%，達到 40.09 美元。但今年以來，GM 股價總體下跌 4.8%。

今年 5 月，日本軟銀曾通過願景基金向該部門投資 22.5 億美元，並獲得通用 Cruise 19.6% 的股權。由此，軟銀當時給出的估值約為 114 億美元。願景基金投資將分兩批進行，第一筆注資資金為 9 億美元；當 Cruise 完成自動駕駛汽車商業化部署準備時，願景基金會完成第二筆 13.5 億美元的注資。

RBC Capital Markets 汽車行業分析師 Joseph Spak 在研報中稱，「如果軟銀沒有看到更大的機會，那我們懷疑他們當時會否進行投資」。

在 Spak 看來，

就目前來看，GM 的計劃似乎是營運自己的交通網路公司（TNC）。如果 GM 能做好技術並執行計劃，我們看到，在 2030 年，Cruise 將擁有約 80 萬輛無人駕駛汽車，年內行駛里程為 580 億英里。以 0.55 美元 / 英里和 29% 的息稅前利潤率來計算，該部門 EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）約能達到 170 億美元。

自兩年前被 GM 以 5.81 億美元收購以來，當時僅有 50 名員工的 Cruise 規模一直在快速增長。在去年加州政府批准了 800 萬美元的稅收減免計劃後，GM 希望到了 2021 年，Cruise 員工人數能夠增加到 1648 人。

不過，無人駕駛汽車而言，里程驅動數據十分關鍵。華爾街見聞此前曾介紹，無人駕駛領域「老大哥」Waymo 旗下無人駕駛汽車迄今已經在美國公路上行駛超過 4 百萬英里——這一數字令其他競爭對手難以望其項背。

目前，在里程方面，Cruise 無人駕駛汽車所占據的市場市佔率仍舊很小，僅占全球總里程的一半左右。但 RBC Capital Markets 看到，該部門的里程數字正在呈指數級增長。

無人駕駛汽車依靠機器學習算法和深層神經網路（深度學習）來獲取所有傳感器（攝影機、激光雷達、雷達、地圖等）輸入的數據來進行駕駛、作出決策、理解路況。人工智慧跑過的路程越多，學到的就越多。也就是說，英里數 = 知識。

不過，對於 GM 計劃在 2019 年之前在城市內推出商用共享出行服務的想法，RBC Capital Markets 並不十分看好。