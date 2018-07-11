今年VR市場出貨量年增27% Oculus、HTC中國競爭白熱化

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新研究指出，包括 PC 端、遊戲機端及獨立 VR 裝置在內的 VR 市場，去年全球出貨 365 萬台，預估今年將成長到 465 萬台，年增 27.4%；因預期主要廠商新一代產品將保留到年底發表，作為明年的競爭籌碼，今年 VR 市場關注焦點將聚焦 Oculus 與宏達電 (2498-TW)Vive 在中國市場的競爭。

拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲指出，Sony 今年策略仍以遊戲機 VR 市場為主，透過 PS4 的忠實用戶再加上年底的聖誕節銷售，預估今年出貨量將成長至 200 萬台；Oculus 高階獨立 VR 裝置 Santa Cruz 雖然遲遲未推出，但透過小米讓 Oculus Go 進軍中國市場，也帶動今年出貨量預估增加至 90 萬台。

宏達電今年接連推出 Vive Focus 和 Vive Pro，中國市場受小米威脅下，成長幅度有限，出貨量估為 60 萬台。而受到多數合作夥伴對 VR 市場態度轉為保守影響，Windows Mixed Reality Headsets 的出貨量今年預期將出現下滑，預估僅 15 萬台。

排除專注在遊戲機市場的 Sony，蔡卓卲分析，今年 VR 消費市場依舊以 Oculus 和 HTC 兩大陣營競爭為主，其他廠商不是選擇合作，就是難以造成太大的威脅。

蔡卓卲表示，HTC 提早推出新產品，也是為了搶先 Oculus 且擴大市場影響力，但 Oculus Go 讓局面稍微往 Oculus 傾斜，尤其當產品貼上小米的牌子、使用小米的平台，且由小米負責生產，使小米更積極在中國市場協助 Oculus 與 HTC 競爭。

蔡卓卲說，更多中國品牌廠也可能遵循小米模式加入 Oculus 陣營，使 HTC 面臨更大的市場壓力，讓 Oculus 能從容完成高階獨立 VR 裝置 Santa Cruz 的開發。

蔡卓卲認為，Oculus 可望在沒有急迫性的情況下，將新產品留到今年底或 2019 年初，當作明年主打產品，預估明年 Oculus 的出貨量將進一步攀升到 130 萬台，穩固其市場領先地位。