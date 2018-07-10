軟銀將以2210億日圓收購Altaba持有的日本雅虎股份

軟銀 (9984-JP) 週二 (10 日) 表示，將以 2210 億日圓 (20 億美元) 收購美國投資公司 Altaba(AABA-US) 持有的雅虎日本 (4689-JP) 股份。

SoftBank 將以每股 360 日圓的價格收購，相當於週一 (9 日) 的收盤價。該公司在另一則聲明中表示，Altaba、軟銀和雅虎日本皆同意這筆交易。

交易完成後，軟銀集團及其子公司持股比例將從目前的 42.95% 上升至 48.17%，Altaba 將持股約 27%。此舉也將加強日本雅虎與手機營運商軟銀集團的關係。

手機運營商軟銀公司將從 Altaba 購買雅虎日本的股票，相當於 Altaba 10.78% 的股份。在將其核心業務出售給 Verizon 後，，Altaba 將把雅虎日本的所有權股份從目前的 35% 減少到 25% 左右。雅虎日本之後將從 SoftBank Group 回購其股票。

軟銀集團目前持有的雅虎日本 43% 的股份將不會在集團範圍內發生變化，但其子公司手機運營商軟銀公司將直接持有雅虎日本約 10% 的股份。預計這有助於分享從其業務中獲得的數據，以加強國內業務，並與雅虎日本的電子商務業務產生協同效應。

軟銀最早將於今年開始在東京上市手機服務部門，確立其成為科技投資公司的地位。

Altaba 早在 2 月底就透露將出售雅虎日本股權。由於對供需平衡的擔憂，雅虎日本的股價下跌了 30%，現在仍徘徊在自 2013 年 1 月以來的最低點。

雅虎日本在 3 月底擁有合計約 4221 億日圓的現金和存款，該筆現金將可能被用作回購時的資金。

軟銀 (9984-JP) 週二 (10 日) 表示，將以 2210 億日圓 (20 億美元) 收購美國投資公司 Altaba(AABA-US) 持有的雅虎日本 (4689-JP) 股份。

SoftBank 將以每股 360 日圓的價格收購，相當於週一 (9 日) 的收盤價。該公司在另一則聲明中表示，Altaba、軟銀和雅虎日本皆同意這筆交易。

交易完成後，軟銀集團及其子公司持股比例將從目前的 42.95% 上升至 48.17%，Altaba 將持股約 27%。此舉也將加強日本雅虎與手機營運商軟銀集團的關係。

手機運營商軟銀公司將從 Altaba 購買雅虎日本的股票，相當於 Altaba 10.78% 的股份。在將其核心業務出售給 Verizon 後，Altaba 將把雅虎日本的所有權股份從目前的 35% 減少到 25% 左右。雅虎日本之後將從 SoftBank Group 回購其股票。

軟銀集團目前持有的雅虎日本 43% 的股份將不會在集團範圍內發生變化，但其子公司手機運營商軟銀公司將直接持有雅虎日本約 10% 的股份。預計這有助於分享從其業務中獲得的數據，以加強國內業務，並與雅虎日本的電子商務業務產生協同效應。

軟銀最早將於今年開始在東京上市手機服務部門，確立其成為科技投資公司的地位。

Altaba 早在 2 月底就透露將出售雅虎日本股權。由於對供需平衡的擔憂，雅虎日本的股價下跌了 30%，現在仍徘徊在自 2013 年 1 月以來的最低點。

雅虎日本在 3 月底擁有合計約 4221 億日圓的現金和存款，該筆現金將可能被用作回購時的資金。