【華冠投顧】如何看待「貿易戰升溫」對股市的影響?

◆ 介紹一檔可用來棄弱換強的「三好股」

焦點個股 : 3011 今皓、3511 矽瑪、8436 大江、4123 晟德、4137 麗豐 - KY

＜大盤分析＞

美國公布新的 2000 億美元加徵 10% 關稅的中國商品清單，最快 9 月實施，亞股全都受到驚嚇，台股同樣拉回，終場大盤 - 80 點，OTC 指數 - 0.52%。

今日台股雖跌，但有幾個現象可留意：(1) 大盤成交量創下 1190 億新低量，暗示美中貿易戰的利空逐漸有邊際效用遞減跡象；(2) 台塑、群創等個股除息蒸發指數 21 點，但收盤仍拉上五日線，暗示下檔仍有防守力道；(3)OTC 指數明顯抗跌，低點不破昨低、五日線、年線，暗示內資有守。

綜合來看，川普提升美中貿易戰強度利空可能會衝擊股市幾天，但未必會造成持續拉回，一來市場先前已有所預期而部分反應，二來美國最快 8 月底才確認加稅中國商品清單，再來才有實施日期，中間雙方還有談判轉圜時間，一旦出現和緩契機，則股市將往上彈升。

因此，操作策略維持不變，適度切入強勢股，並以上週五低點 10524 點作為多方防守點。

＜選股方向＞

上週四昇楷提到台股會「先蹲後跳」，但前波跌勢已造成很多個股在型態、線形方面受到破壞，蹲下去就很難跳起來，癡癡等解套將使資金運用效率不彰，好的方法是直接換至強勢股。強勢股可從兩個方向進行篩選，一是「強勢族群」，二是「單兵突破股」。

＜強勢族群選股＞

「強勢族群」選股就是從具備基本面優勢或題材面優勢的族群裡頭，挑選最抗跌甚至最逆勢的個股，比如說近期曾介紹過的連接器族群之《3011 今皓》、《3511 矽瑪》；網通族群之《3694 海華》、《3596 智易》、《2345 智邦》；生技族群之《8436 大江》、《4123 晟德》、《8432 東生華》、《4119 旭富》、《4137 麗豐 - KY》，這些個股的共同特徵，看看Ｋ線圖就一目瞭然，都是在大盤跌勢當中依舊高姿態沿著上升趨勢線行進的個股。

附帶一提的是，先前大盤回檔時最為強勢的「被動元件族群」，近期轉為休息整理，今天偏偏又遇上台股利空與龍頭廠國巨大股東賣股利空之雙重打擊，然而利空正是進行壓力測試的大好機會，可觀察族群裡頭的個股有哪些可以量縮穩守支撐（月線、頸線或上升趨勢線），便能篩選出族群整理結束時的領頭股。

＜單兵突破選股＞

「單兵突破」選股就是所謂的「三好股」～業績好、籌碼穩、線形佳。昨天「颱風天小關懷」活動～只要你手中的持股是典型的四肢無力弱勢股，昇楷便提供「棄弱換強」的標的，所選擇的標的就屬於這個類型，今日也隨即走出逆勢攻擊走法。這類型的個股由於基本面佳又沒有族群的牽絆，大盤不佳時常常可以與大盤脫鉤，有時甚至還成為資金的避風港。昨日挑選的這檔標的倒底是誰呢？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。