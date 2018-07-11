德昌電機控股(00179-HK)財年一季度營業額8.72億美元 同比上升16%

德昌電機控股(00179-HK)公佈，截至2018年6月30日止季度，集團營業額為8.72億美元，對比2017年同期營業額為7.53億美元，上升16%。未計入匯率變動及收購漢拿世特科一個月影響(漢拿世特科於2017年5月成為集團持有80%股權的附屬公司)，營業額上升10%至8.26億美元。

本季度内，外幣匯率的變動為集團營業額帶來正面影響，增加3400萬美元。比較2018年6月30日止季度與去年同期之平均匯率，增幅源於歐元、人民幣及加元兌美元轉強帶來的影響。新收購漢拿世特科為營業額增加1200萬美元。按形式上基礎計算，未計入匯率變動，漢拿世特科相關營業額與去年同期相比增長約12%。

汽車產品組别如報告呈示之營業額上升1.09億美元或19%。未計入貨幣效應及收購漢拿世特科一個月影響，汽車產品組别營業額上升6600萬美元或12%。汽車產品組别銷售的自然增長主要來自熱冷卻、引擎及傳動油泵、照明及座椅調節應用產品及粉末金屬零件的需求增加。

未計入貨幣效應，工商用產品組别營業額較去年同期上升700萬美元或4%。工商用產品組别的銷售增長主要來自亞洲地區取得的新業務、市場份額增加及項目擴大。歐洲地區銷售持平。美洲地區銷售強勁增長主要來自大型家用電器及通風分部的大幅增長。

對於首季度之銷售表現，主席及行政總裁汪穗中博士表示：「市場對德昌電機的動力產品及技術解決方案的需求仍然強勁，為集團營業額帶來穩健增長。目前，業務面對的主要營運挑戰，是來自原材料及勞動力成本上漲已超越去年之水平。」

汪博士續表示：「展望未來，我們仍然關註美國、中國和歐盟貿易糾紛的危機，最終會否對全球經濟增長產生不利影響。按照我們目前的分析，美國向輸美的中國產品啓動301法案額外徵收的關稅(當中包括一些已實施及一些最新公佈唯尚未實施)，適用於德昌電機之產品佔集團年度總營業額的比重少於5%。但基於本集團極為多元化的環球銷售基礎，估計301關稅法案對我們直接銷售的影響不大。然而，我們仍然難以評估進一步的報復性關稅將會對消費者需求、購買行為以及德昌電機的組件輸入成本所產生中至長期的影響。」

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