海通國際(00665-HK)推美國股票基金 針對芯片板塊等資訊科技投資

海通國際(00665-HK)周三宣布推出三支股票基金，其中一支覆蓋美國市場，將投資在資訊科技包括芯片板塊、工業、金融、醫藥及消費必需品等行業。

海通國際的聲明指出，其資產管理團隊認為，美國經濟強勁覆蘇、企業盈利持續增長、可觀的分紅與股票回購政策以及宏觀政策穩健、清晰等四大因素，皆是美股基金可作為投資於資產配置時可考慮的投資標的。

另外兩支股票基金分別覆蓋中國及日本市場。海通國際稱，今年2月以來中國A股市場已調整近5個月，全部A股累計跌幅可觀，目前A股估值和盈利匹配度較好，參考歷史經驗，宏觀政策將保持適度靈活性，市場持續調整後將帶來較好投資機遇。

至於日本股市則在持續低迷多年後，近年出現持續覆蘇，海通國際認為，目前日本股市估值健康，東證股價指數.TOPX的動態市盈率僅13倍左右，和歷史相比估值吸引，而東證股價指數的資本回報率在2017年更高達9%以上。

海通國際是中國大型券商--海通證券(06837-HK)(600837-CN)的分支，該公司為近20萬全球及本地企業、機構及零售、高凈值客戶提供全面金融產品及服務，其網絡偏布香港、新加坡、紐約、倫敦、東京及孟買等。

路透香港7月11日

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