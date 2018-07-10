全球科技巨頭Top 20 被這兩個國家包了

全球的大公司很多，各個行業都有自己的行業巨頭，如汽車行業的戴姆勒、大眾，製藥行業的輝瑞，化學領域的巴斯夫等。但毫無疑問，最吸引眼球的還是網路科技巨頭。

中美包攬市值最大的科技公司榜單

有網路女皇之稱的瑪麗 · 米克爾（Mary Meeker）發布了最新一期網路趨勢報告 2018，報告以估值和市值的方式呈現了全球前 20 大網路公司的排名。然而結果卻令人驚訝，全球前 20 大的科技巨頭公司被美國和中國包攬，沒有任何一家其他國家的公司入圍。

下圖是 Visual Capitalist 網站所作的最新網路公司市值排名，對所有上市公司使用最新的市值。

在市值前 20 的公司中，美國公司有 11 家，而中國公司有 9 家，幾乎平分秋色。而五年前，中國只有兩家，美國有九家。

但在市值方面，美國的網路公司占據前 20 家公司中 75% 的市佔率，而中國公司市值則占 25%。全球前 20 家公司的總市值為 5.9 兆美元。

前五名被美國公司包攬，分別是蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟和 Facebook。中國公司中，阿里巴巴超越騰訊，市值排名第六，騰訊排名世界第七。

此外，螞蟻金服、百度、京東、滴滴出行、小米、美團和今日頭條紛紛上榜。

巨頭之間也存在「鴻溝」

不過在這份榜單中，除了被中美兩國平分天下之外，還有一個有趣的現象。

榜單前七名的公司占榜單總市值的 81%，市值都在 4500 億美元以上，包括蘋果、Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜、微軟 Facebook，還有中國的騰訊和阿里巴巴。

而從第八名的奈飛（Netflix）開始，市值出現了「斷層」，各家公司均低於 2000 億美元。也就是說，沒有一家公司的市值或估值在 2000 億至 4500 億美元之間，排名靠後的 14 家公司市值僅為 19%。

這一現象也清楚地顯示出，全球前幾大頂級網路巨頭公司的量級，要遠遠大於其它網路巨頭，要想撼動中美頂級科技巨頭的地位，排名靠後的公司仍有很長的路要走。

用戶增長遇瓶頸 用戶時長是關鍵

除了市值，米克爾在 2018 年網路趨勢報告中，還提到了一些正在發生的網路趨勢。

她表示，未來無論是網路用戶還是智慧型手機用戶，增長都會遇到瓶頸；但企業可以在用戶使用時長方面繼續耕耘。

報告指出 2017 年是智慧型手機出貨量第一個沒有出現增長的年份。隨著智慧型手機在越來越多的國家推廣和普及，其用戶增長也變得越來越困難。

網路用戶增長也是如此，2017 年增長了 7%，低於 2016 年的 12%。她表示，世界上一半以上的人都在上網了，剩下可增長的潛在用戶就更少了。

對於智慧型手機市場來說，儘管蘋果和三星仍在繼續發布價格在 1000 美元以上的手機，但全球智慧型手機的平均售價仍在繼續下降，低成本有助於在欠發達市場推廣智慧型手機。

雖然未來用戶增長會越來越難，但人們仍在增加上網時間。2017 年，美國成年人每天花在數字媒體上的時間為 5.9 小時，高於 2016 年的 5.6 小時。其中約 3.3 個小時花在了行動設備上，而行動設備是數字媒體消費總體增長的原因。

她還提到，行動支付目前也越來越容易完成，而中國在行動支付應用方面繼續領先世界其他國家，2017 年中國行動支付活躍用戶超過 5 億。