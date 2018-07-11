蘋果前員工涉嫌竊密被捕 小鵬汽車回應：會配合調查

知識產權一直受到各大網路科技公司高度重視，蘋果也不例外。

7 月 11 日，針對蘋果前員工張曉浪（後入職小鵬汽車）涉嫌竊取商業機密一事，小鵬汽車發布聲明回應。

聲明中，小鵬汽車表示，五月份張曉浪入職當天就簽署了知識產權合規文件，該文件沒有記錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感和違規的情況。

此外，小鵬汽車在聲明中也提到，事發之前並不了解此事；美國相關部門展開調查後，已第一時間配合併進行內部調查。

小鵬汽車稱，會嚴格遵守中美法律，高度重視知識產權的保護。

小鵬汽車聲明

張曉浪竊密細節

這次事件因美國聯邦調查局（FBI）發起訴訟而廣為人知。根據提交給加州北區法院的文件，美國聯邦調查局於本周指控蘋果前員工 Xiaolang Zhang（張曉浪）竊取商業機密。

2015 年，蘋果僱傭了張曉浪，加入了無人車項目「Project Titan」，令其負責開發自動駕駛汽車所用的軟體及硬體，如：設計和測試電路板，分析傳感器數據。

今年 4 月，張曉浪以休產假為由回到中國。在產假後，他告知蘋果自己將離職並加入位於廣州的初創公司 XMotors（小鵬汽車）。小鵬汽車是一家專注於自動駕駛技術的國內創業公司。

然而，在離職前，蘋果公司發現張曉浪行為異常。通過調查其辦公設備和內網訪問記錄，蘋果發現，張曉浪離職前內網訪問相關的活動比起前兩年「呈指數增長」，而且是有針對性地搜尋、下載各種機密數據庫里的資訊，其中還包括了一些蘋果無人車商業機密和知識產權文件。

另外，蘋果的監控影音顯示，在其休假期間，張曉浪還在一個周六晚上 9 點後違反公司規定，返回園區並取走了一個電腦鍵盤，一些數據線和一個大盒子。

因為工作性質的原因，張曉浪獲得了蘋果公司「加密安全數據庫」的廣泛使用權，擁有許多蘋果公司無人駕駛技術相關加密資訊及專利的訪問權。

法院文件顯示：「儘管蘋果公司已經向媒體發表了關於對自動駕駛汽車開發感興趣的聲明，但蘋果公司為該項目進行的研究和開發細節是一個被嚴密保密的秘密，從未被公開披露過。」

今年 6 月底，FBI 對此展開調查，發現在這些數據中，60% 為高級別的加密資訊，涉及到了人工智慧技術的研發、測試和調試等各個階段。

在美國西部時間 7 月 7 日，張曉浪前往聖何塞機場，在「最後一分鐘」緊急購買了海航飛往中國的航班，但剛過安檢，就被 FBI 逮捕。目前，張曉浪已經向蘋果和 FBI 承認，他把公司的數據通過 Airdrop 傳輸到其私人的電腦上。

目前案件已進入法院審判階段，張曉浪或將面臨最長達 10 年的監禁和 25 萬美元的罰款。

蘋果的知識產權保護

蘋果向來注重知識產權保護，以保密文化著稱。

眾所周知，蘋果與三星的專利糾紛案持續了 7 年之久。從 2011 年蘋果起訴三星盲目抄襲 iPhone 設計開始，經過審判、複審和上訴等一系列程序，雙方最後在 2018 年 6 月才達成和解。

此外，2017 年 1 月，蘋果還向美國加州南區聯邦地方法院對高通發起專利訴訟，起訴高通「壟斷無線晶片市場」，並提出對高通近 10 億美元的索賠。隨後，高通又對蘋果進行反訴訟。今年 6 月，雙方甚至在美國國際貿易委員會爭了個面紅耳赤。然而一年半過去了，這場訴訟仍然沒有結果。

在此之前，蘋果還與諾基亞也多次掀起訴訟大戰，特點也是歷時多年、經歷着訴訟與反訴訟的循環往復。

蘋果公司對知識產權的重視程度，就連一個披薩餐盒，蘋果公司都在 2010 年申請過專利。更別提在蘋果內部受到高度保護的自動駕駛項目 Titan。

其實在啟動調查此次泄密前不久，蘋果還在內部向員工發出了一份冗長的警示備忘錄，告知員工不要向媒體泄露資訊。在這封郵件中，蘋果透露 2017 年總計抓獲了 29 名泄密者，其中 12 人被起訴。張曉浪則成為了警示備忘錄發布後的首位「踩線者」。