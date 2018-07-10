與蘋果iPad競爭 微軟推出平價Surface Go平板電腦

據《彭博社》報導，微軟 (MSFT-US) 計畫打入個人低階產品的市場，因而推出更小、更便宜的 Surface Go 平板電腦，來與蘋果 (AAPL-US) 最便宜的 iPad 相互競爭。

Surface Go 採用 10 吋的螢幕，大小與入門級 iPad 相同。微軟表示，產品售價為 399 美元，比目前的 Surface Pro 平板電腦便宜 400 美元，但英特爾處理器速度較慢，電池續航時間縮短約 4 小時。新平板電腦重 1.15 磅，比現有的 Surface 產品輕得多。預計將於 8 月 2 日開始銷售，具有 Wi-Fi 功能。行動上網版隨後推出。

與微軟早期的產品一樣，Surface Go 也可以與外接鍵盤和滑鼠搭配。該公司於週一 (9 日) 也推出更便宜的相關配件。微軟的產品將首次使用 USB-C 充電。Surface Go 多種選擇，包括 256G 以及 8G 的容量。價格從 399 美元到 549 美元不等。

低於 400 美元的價位對微軟來說是關鍵，公司試圖利用 Surface 相關的業務來與其他電腦硬體製造商競爭。相對低價的產品可吸引那些剛畢業的學生購買。這一策略曾幫助蘋果在今年早些時候，推出了 299 美元的校園板 iPad。谷歌 (GOOGL-US) 的低價 Chromebook 筆記本電腦也取得了一些成功。

雖然 Surface Go 仍然比最便宜的 iPad 貴，但 Surface Go 可與可拆卸鍵盤等產品相容，這是早期 ipad 所沒有的。

微軟曾在 2015 年推出了一款售價 499 美元的 Surface 3 平板電腦，但在 2016 年便停止生產。早在 2012 年公司也曾推出 Surface RT，來推廣消費型硬體，然而這些平板電腦並沒有引起消費者的共鳴，該公司因而更專注於昂貴的 Pro 型號。

迄今為止，微軟仍在努力打造市場熱賣的 Surface 產品。Surface 相關的業務在過去四個季度裡創造了 44 億美元的營收。蘋果則在同一時利用 iPad 賺進 200 億美元的營收。