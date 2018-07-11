淡馬錫：無論貿易戰有無升級 美經濟幾年內都將面臨衰退

新加坡主權基金淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 表示，即使與中國持續的緊張局勢沒有升級為全面貿易戰，未來 2 到 3 年美國經濟衰退的可能性也會大幅增加。

淡馬錫週二 (10 日) 發表年度報告，其中淡馬錫投資組合策略和風險集團聯合負責人 Rohit Sipahimalani 表示，美國經濟成長仍然強勁，但經濟擴張週期已經進入晚期，勞動市場緊縮，企業面臨成本上升。

Rohit Sipahimalani 指出，鑑於這種情況，聯準會 (Fed) 正被迫調高利率以防止經濟過熱，這可能是一個困難的兩難局面。

淡馬錫投資組合策略和風險集團聯合負責人 Rohit Sipahimalani 圖: AFP

同時也是淡馬錫印度部門聯合負責人的 Sipahimalani 說，「Fed 在這當中很難取捨，因為需確保能減緩經濟發展速度，但又不能過頭。」

他補充指出，「雖然可能還要再加上圍繞貿易戰的擔憂，但即使沒有貿易戰，最終爭端得到解決，它仍會影響投資人信心，影響企業信心和消費者信心。光是這樣就可能導致經濟衰退。」

Sipahimalani 發表上述評論不久，川普政府即公布將對 2000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅。上週美國對 340 億美元的中國商品加徵關稅，北京立即對同額的美國產品加徵關稅。

鑑於未來日益嚴峻的環境，淡馬錫表示未來一年將減緩投資。

Sipahimalani 說：「在接下來幾個月中，這些緊張局勢仍會繼續，在某種程度上，我們非常關注這種風險。」

淡馬錫是全球備受關注的主權基金之一，投資組合價值 2350 億美元，持有渣打銀行和中國工商銀行等主要公司的股份。淡馬錫在科技領域的投資更加活躍，最近成為中國螞蟻金服籌資 140 億美元的主要投資者。