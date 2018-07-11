川普減稅 可能根本無法推升經濟

根據 MarketWatch 分析報導，舊金山 Fed 銀行新的研究顯示，川普 1.5 兆美元減稅案能強力推升經濟的預期，可能過度樂觀了。

許多分析師 -- 包括國會預算局 (CBO)-- 都預測這項財政振興措施，於未來二至三年間，將能讓 GDP 成長率大幅上升。CBO 預期川普減稅案，將能推升 2018 年 GDP 成長率達 1.3 個百分點至 3.3%。

白宮預測，減稅案將能拉抬今年成長率至 3%，並預期直到 2025 年，經濟表現仍將高於該成長率。

然而，舊金山 Fed 研究部門副總裁威爾森 (Daniel Wilson) 與該銀行經濟學家馬哈廸 (Tim Mahedy) 說，這些預期可能無法實現。

該研究人員說：「基本上，川普的減稅計畫只是規模龐大，但僅屬暫時的減稅計畫，而經濟却已經熱絡，難再推升。」

有關順週期性的減稅，研究資料並不多。但僅有的資料顯示，在經濟擴張時期，財政振興的效果，小於經濟衰退時期。例如，在經濟榮景時期，個人並不急於花費節省的稅金，這與經濟下滑時期，截然不同。

該二位研究人員指出：「研究結果顯示，減稅計畫推升 2018 年經濟成長率，可能不到一個百分點。有財政支出乘數效果的研究結果更顯示，推升的成長率可能更低，甚至可能是零，」