「大象起舞」：全球最大主權基金2017年回報率接近翻倍

摘要：挪威主權財富基金 2017 年的投資殖利率自 2013 年來重返兩位數，達到 13.7%，連續第六年維持正收益。去年的股票投資殖利率高達 19.44%，略高於同期標普 500 漲幅。

對於一隻資管規模超過 1 兆美元的主權基金來說，投資本身就不容易，更不用說斬獲高殖利率了。但挪威主權財富基金卻做到了。

周二，由管理方挪威央行投資管理公司公布的年度業績報告顯示，挪威主權財富基金 2017 年斬獲 13.7% 的投資回報率。

這是該基金 2013 年以來年度投資回報率首次重返兩位數。自 2011 年以來，該基金一直保持着年度投資正收益的業績，其在 2012 年和 2013 年回報率均為兩位數。

以美元計價，其中，權益類資產 (股票) 去年的殖利率高達 19.44%，而同期標普 500 指數累計漲幅為 19%。非上市房地產投資殖利率 7.52%，固定資產投資殖利率 3.31%。

「執委會對於 2017 年的投資收益表現非常滿意，長期前景較好， 去年的殖利率還跑贏了基準股指，」基金執行委員會主席 Øystein Olsen 在業績報告中這樣寫道。

業績報告稱，挪威主權財富基金去年的整體回報率比基準指數高了 0.7 個百分點。

事實上，這家巨無霸基金 2017 年的殖利率幾乎是前一年的兩倍，其 2016 年實現了 6.9% 的殖利率，遠超 2015 年的 2.7%，完全是跨越式發展。

Øystein Olsen 還介紹，自從基金成立以來，累計投資收益已經超過 40000 億挪威克朗（約合 5111.8 億美元）。

挪威主權財富基金是全球資管規模最大的主權財富基金，去年 9 月曆史性地突破了兆美元大關。

這家基金去年打算調整投資策略。他們在 9 月上旬向財政部提議限制對除了歐元、美元和英鎊之外的其他幣種發行的固定收益資產和企業債券投資，去年 11 月還提議在計算基準股指時剔除占比約為 6% 的油氣板塊，旨在讓挪威主權財富基金降低對油氣股的投資，讓國家財富不那麼容易受到油價波動的影響。

挪威主權財富基金的資產規模去年 9 月首次突破 1 兆美元。它偏愛投資股票，最新年報顯示，股票資產在挪威主權財富基金的占比超過六成，房地產占比超過三成，其餘為固收類資產（下圖）。

過去幾年，得益於美股暴漲和全球低利率市場環境，該基金在股票、債券和房地產投資上都收益頗豐，基金年化殖利率為 8%。

『新聞來源／華爾街見聞』