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「大象起舞」：全球最大主權基金2017年回報率接近翻倍
※來源：華爾街見聞

挪威主權財富基金2017年的投資殖利率自2013年來重返兩位數。(圖：AFP)
挪威主權財富基金2017年的投資殖利率自2013年來重返兩位數。(圖：AFP)

摘要：挪威主權財富基金 2017 年的投資殖利率自 2013 年來重返兩位數，達到 13.7%，連續第六年維持正收益。去年的股票投資殖利率高達 19.44%，略高於同期標普 500 漲幅。

對於一隻資管規模超過 1 兆美元的主權基金來說，投資本身就不容易，更不用說斬獲高殖利率了。但挪威主權財富基金卻做到了。

周二，由管理方挪威央行投資管理公司公布的年度業績報告顯示，挪威主權財富基金 2017 年斬獲 13.7% 的投資回報率。

這是該基金 2013 年以來年度投資回報率首次重返兩位數。自 2011 年以來，該基金一直保持着年度投資正收益的業績，其在 2012 年和 2013 年回報率均為兩位數。

美元計價，其中，權益類資產 (股票) 去年的殖利率高達 19.44%，而同期標普 500 指數累計漲幅為 19%。非上市房地產投資殖利率 7.52%，固定資產投資殖利率 3.31%。

「執委會對於 2017 年的投資收益表現非常滿意，長期前景較好， 去年的殖利率還跑贏了基準股指，」基金執行委員會主席 Øystein Olsen 在業績報告中這樣寫道。

業績報告稱，挪威主權財富基金去年的整體回報率比基準指數高了 0.7 個百分點。

事實上，這家巨無霸基金 2017 年的殖利率幾乎是前一年的兩倍，其 2016 年實現了 6.9% 的殖利率，遠超 2015 年的 2.7%，完全是跨越式發展。

Øystein Olsen 還介紹，自從基金成立以來，累計投資收益已經超過 40000 億挪威克朗（約合 5111.8 億美元）。

挪威主權財富基金是全球資管規模最大的主權財富基金，去年 9 月曆史性地突破了兆美元大關。

這家基金去年打算調整投資策略。他們在 9 月上旬向財政部提議限制對除了歐元美元英鎊之外的其他幣種發行的固定收益資產和企業債券投資，去年 11 月還提議在計算基準股指時剔除占比約為 6% 的油氣板塊，旨在讓挪威主權財富基金降低對油氣股的投資，讓國家財富不那麼容易受到油價波動的影響。

挪威主權財富基金的資產規模去年 9 月首次突破 1 兆美元。它偏愛投資股票，最新年報顯示，股票資產在挪威主權財富基金的占比超過六成，房地產占比超過三成，其餘為固收類資產（下圖）。

過去幾年，得益於美股暴漲和全球低利率市場環境，該基金在股票、債券和房地產投資上都收益頗豐，基金年化殖利率為 8%。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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