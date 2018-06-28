元晶旗下厚聚能源完成新竹校園太陽能裝置案 總計設置5.054MW

新竹市政府為加速太陽能電廠設置，已有 8 個案場完成設計規劃，預計設置容量為 2.6MW，元晶 (6443) 持股 54.44% 子公司厚聚能源負責執行 29 所校園部份，總計設置 5.054MW 屋頂太陽光電系統。新竹市落實陽光綠能政策，自去年 3 月起於 29 所市立中小學屋頂設置太陽光電發電系統，該系統開發案係由厚聚能源負責執行，經過一年努力已全數完工，參與學校包括關東國小、香山國小、虎林國中、成德高中等等，總計設置 5.054MW 的屋頂太陽光電系統，每年發電量約 554 萬度電，相當於 1500 戶家戶用電。



新竹市政府積極推動太陽光電，實施「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」針對公有房地進行公開標租作業；並提出「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」鼓勵安裝太陽能設施，並與華南銀行、中小企業信保基金合作，提供高達 200 億綠能專案貸款及信用保證。