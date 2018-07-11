Netflix神話：只要市占率高 燒錢都不是事兒

作為資本市場知名的「燒錢機器」之一，Netflix 正瘋狂砸錢、大肆拼搶市場，他們似乎傾向於「贏家通吃」的遊戲規則。

根據 IndieWire 的統計，Netflix 年內將推出 82 部故事片，包括桑德拉 · 布洛克主演的驚悚片《鳥巢》，以及斯嘉麗 · 約翰遜（Scarlett Johansson）主演的《梅耶羅維茨故事》續集。相比之下，華納兄弟和迪士尼僅將分別推出 23 部和 10 部新電影。

Netflix 還正在或者設法取得超過 700 部新的或者獨家授權的電視節目，其中包括 100 部劇本和喜劇、數十部紀錄片和兒童劇、脫口秀喜劇，以及無劇本的真人秀和脫口秀節目。

目前的內容生產正在 21 個國家進行，包括巴西、德國、印度和韓國。

大規模的內容生產意味著龐大的資金投入。高盛近期表示，Netflix 今年在原創內容上的花費將介於 120 億至 130 億美元之間，遠超它 2017 年 10 月公布的 80 億美元預算，更比任何一個工作室或者電視網路在原創內容上的花費都要多。

預計 Netflix 狂砸巨資生產內容的策略不會停止。高盛預計，在 2022 年之前，Netflix 在內容方面的年均花費可能攀升至 225 億美元， 這比所有美國網路和有線電視的開支都要高。也意味著比當前的內容開支翻了將近一倍。

（圖片來自《經濟學人》）

根據財報數據，Netflix 今年第一季在全球有超過 1.25 億訂閱用戶。 按照平均每個用戶每月繳費 10 美元計算，Netflix 的會員收入為年均 140 億美元。有超過 90% 的用戶經常觀看原創節目。

在高盛分析師 Heath Terry 看來，鑒於內容生產增加和分銷生態系統持續拓展的速度，Netflix 的訂閱用戶數量將繼續維持超預期增長。

我們相信，Netflix 重金製作內容以吸引更多用戶的能力，及其全年經營利潤維持 4 個百分點的增幅的勢頭，將令該公司的訂閱用戶持續增長，特別是在那些品牌影響力不像美國那麼強的市場上。

不過，去年 Netflix 的全球會員數量增長率為 42%，比前一年的 48% 有所放慢。

高盛對 Netflix 繼續給出「買入」評級，不久前將該股目標價從 390 美元大舉上調了 100 美元，至 490 美元，是華爾街分析師中的最高預期。巴克萊分析師 Ross Sandler 也大幅上調了該股目標價，從 370 美元上調至 450 美元，評級為「增持」。

截至 7 月 10 日收盤，Netflix 報 415.63 美元，總市值 1760 億美元，超過 CBS、康卡斯特、迪士尼、21 世紀福斯和維亞康姆等一眾媒體巨頭。

對此，經濟學人稱，一些股票分析師認為這麼高的市值太荒謬了，畢竟這家公司還沒有盈利，仍處於燒錢階段，而且負債高達 85 億美元。

不過，寧可背負高額負債也要下血本製作和購買內容正是 Netflix 拼搶市場占有率的策略，並且這已經顯現了效果——對手被迫採取了兼並和收購的方式應戰。無線巨頭 AT&T 上個月以 1090 億美元收購時代華納。美國最大寬帶服務供應商 Now Comcast 有意出資逾 700 億美元從默多克（Rupert Murdoch）家族手中買下 21 世紀福斯。

連亞馬遜、蘋果、Facebook、YouTube 和 Instagram 都在開發他們的流媒體平台。「如果不是 Netflix，蘋果不會考慮這項業務，」經濟學人援引與 Netflix 簽署獨家協議的代理機構 ICM 董事總經理 Chris Silbermann 表示，「福斯也不會」。

網路設備公司 Sandvine 稱，Netflix 流媒體影音業務已經吞噬了全球 20% 的下載帶寬。

經濟學人評論稱，Netflix 經濟學的核心是讓人們去訂閱其平台上的網路電視內容。這家公司以低廉的成本介入高額資金，從而令其有實力提供兼具深度和廣度的內容與分發。

Netflix 大規模燒錢的其中一個原因是，他們所遵循的奈飛經濟學核心命題就是「贏家吞吃大頭」。

人們花費很多時間看電視用以消磨時間。如果你能給他們提供真正喜歡的娛樂節目，那他們就沒有理由付錢給看電視之外的娛樂活動了。早早行動有利於構建起先行者優勢。沖規模有助於提高競爭對手的生產成本，同時侵蝕他們的收入。

年初至今，Netflix 股價累計漲幅超過一倍，PE 達 249.15 倍。