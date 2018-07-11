這三檔個股 造就S&P500今年71%漲幅

據統計，亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和微軟 (MSFT-US) 三檔股票就造就了 S&P500 今年的 71% 漲幅，及那斯達克 Nasdaq 100 共 78% 漲幅。

數據顯示，亞馬遜貢獻了 S&P 500 共 35% 報酬率，及 Nasdaq 100 共 41% 報酬率。Netflix 則共兩大指數 21% 報酬率，而微軟也貢獻了兩大指數 15% 報酬率。

6 檔美股來勢洶洶 / 圖：雅虎金融

亞馬遜 12 個月來股價漲幅約 49%，Netflix 為 117%，微軟為 19%。此外，科技業的蘋果 (AAPL-US) 12 個月漲幅為 13%、谷歌 (GOOGL-US) 為 11%、臉書 (FB-US) 為 16%。

蘋果也佔兩個指數的很大一部分，佔 S&P 500 和 Nasdaq 100 指數漲幅的 12%，而谷歌 Alphabet 和臉書也各佔 8%。

上升的利率和美國總統川普掀起的全球貿易戰都在某種程度上打壓了股市的上漲趨勢。貝萊德 (BLK-US) 全球首席投資策略師 Richard Turnill 週二 (10 日) 在一份報告中寫道，股市的報酬率反映了市場面臨宏觀不確定性和金融環境緊繃。

總計 2018 年目前趨勢，上述 6 檔股票占 S&P 500 指數的 98% 報酬率及 Nasdaq 100 指數 105% 報酬率。

S&P 500 指數在 2018 年上漲 4.4%，而 Nasdaq 100 指數上漲約 14%。