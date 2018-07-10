Netflix年內漲近120% 巴克萊提示四大風險

投資者對科技股，尤其是 FANG 巨頭的第二季業績表現，都寄託了相當高的期望。

這其中的代表是流媒體巨頭 Netflix。Netflix 今年以來股價已經上漲了超過 118%，在其持續國際擴張的催化下，分析師仍在預期該公司股價還能繼續走高。Netflix 昨日收於 418.97 美元。

登高也有跌重的風險。巴克萊分析師 Ross Sandler 在給出 450 美元的最新目標價的同時，也提示了本益比高達 250 的 Netflix 的四個風險。

2016 年，Netflix 在原創內容上花費 40 億美元，2017 年增至 60 億美元，2018 的相關開支預期高達 80 億美元。Netflix 預計今年將為公司打造 700 檔節目，包括 80 部影片。

而在 Ross Sandler 看來，原創內容反而有可能影響用戶體驗。「原創的泛濫會讓搜尋內容會變得更難，從而惡化用戶體驗」。

Ross Sandler 提示，儘管原創內容通常夯實流媒體公司的競爭優勢，但如果觀眾無法找到他們感興趣的內容，反而會加大風險。——值得注意的是，目前市場上對原創內容的擴張持謹慎態度的分析師，多數提示了背後的巨額資金需求，而非質疑其營運效果。

Ross Sandler 當然也提到了 Netflix 的「燒錢」。Netflix 在 4 月下旬發行了 15 億美元規模的垃圾債，而在 Sandler 看來，金融環境趨緊會讓大幅的舉債面臨更高的償還壓力。「信貸周期的轉向，會對 Netflix 造成更大的破壞，預計它在未來 2-3 年間都無法擁有正現金流。」

另外兩項風險來自行業和整體股市層面：作為科技股的一份子，Netflix 是提振科技板塊的重要力量，也自然無法避開整體板塊的波動。而流入 Netflix 的資金中，ETF 資金占了相當一部分比重，如果這部分資金出現轉向，Netflix 股票的買家流動性撤離，該股可能因此受累。

Netflix 將在台北時間 7 月 17 日凌晨，美股收盤後發布第二季財報。