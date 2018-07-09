結束二連降 中國6月外匯存底回升優於預期

眼看人民幣 6 月創單月史上最大貶幅，不過中國人民銀行公佈，6 月外匯存底為 31121.3 億美元，較 5 月外匯存底小幅增加 15.1 億美元，結束連續兩個月下滑， 也高於預期值 31028 億美元。

人行也公佈 6 月底官方儲備資產中黃金儲備 740 億美元（5924 萬盎司），5 月底為 773 億美元（5924 盎司）。

中國外匯局表示，6 月外匯市場總體平穩運行，國際收支基本實現自主平衡。國際金融市場波動性上升，美元指數微漲 0.5%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

外電報導，6 月人民幣大貶，在岸人民幣兌美元 6 月份累計下跌 3.25%，創 1994 年人民幣匯率並軌以來最大單月跌幅。只不過，這回人民幣貶值雖快，但外匯市場的擔憂和恐慌情緒遠不及先前幾輪貶值行情。

這回中國 6 月外匯存底不降反升，事實上，人行公佈外匯存底數據以前，之前分析師多半預估，6 月外匯存底再次出現大幅縮水的可能性或許不大，指出目前人行還沒有必要動用外匯存底維護跨境資金流動形勢。

在岸人民幣今 (9) 日早盤走升，至截稿為止報 6.6233，小升 0.244%；離岸人民幣早盤同步升值，至截稿為止報 6.6342，升值 0.3814%。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

高盛最新指出，將在岸人民幣 3 個月預期從 6.30 下調至 6.70，6 個月預期從 6.25 下調至 6.50，12 個月預期從 6.20 下調至 6.40。