美股盤後─財報季表現佳 道瓊收高143點 連四天上漲

新的財報季已正式展開，貿易戰擔憂則下降，美國股市週二收高。道瓊工業平均指數連續四天上漲。代表小型股的 Russell 2000 指數盤中創新歷史高點，終場則收低 0.5%。

道瓊工業平均指數收高 143.07 點或 0.58% 至 24919.66。

Nasdaq 指數收高 3.00 點或 0.04% 至 7759.20。

S&P 500 指數收高 9.67 點或 0.35% 至 2793.84。

費城半導體指數收高 14.22 點或 1.05% 至 1372.25。

今年第一季，企業獲利較去年同期上升 24%。 華爾街預期第二季結果亦類似。接受 FactSet 機構調查的分析師預估，S&P 500 企業第二季獲利成長 20%。

逾 20 家 S&P 500 企業已公布季報，包括百事可樂。百事公司公布獲利優於預期，其股價上漲逾 4%。該公司並預期，第四季獲利將大幅成長。

分析師說，已公布財報的企業中，86% 獲利優於預期，年率成長 24.08%。該數據優異，但與目前股價已無關。投資人注意未來獲利預估，是否持續改善。

本週稍後，花旗，摩根大通，富國銀行與達美航空將公布財報。

預期企業獲利強勁，讓投資人的注意力轉移開了貿易戰。

上週，美國對 340 億中國商品提高關稅。中國亦對美國商品提高關稅，進行報復。美國還對由墨西哥，加拿大與歐盟進口的鋼與鋁課徵關稅。該三個國家與地區亦採取了同等報復行動。

分析師說，股市可能尚未完全反應全面貿易戰的可能性。