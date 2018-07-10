肖鋼委員：建議深化新三板市場改革 助推科技創新型企業發展

7月10日，全國政協經濟委員會委員肖鋼在政協會議上提出，建議深化新三板市場改革，讓新三板市場與現行滬深交易所錯位發展，彌補現有交易所的不足。

當天，全國政協“發展實體經濟 提高供給體係質量”專題協商會在京舉行，肖鋼在會上作了題為《深化新三板市場改革 助推科技創新型企業發展》的發言。

“科技創新始於技術，成於資本。”肖鋼說，科技創新型企業往往具有實物資產少、資金風險高的特點，特别是一些核心技術研發投入較大，需要持續幾年時間，甚至是十年磨一劍，不少企業在研發成功之前經營虧損，不僅難以得到銀行信貸資金支持，也不符合目前滬深交易所上市條件。

鑒於對存量市場改革困難較大，他提出，建議在資本市場增量上作文章，深化新三板市場改革。

肖鋼表示，新三板市場定位於為創新型、創業型、成長型中小微企業發展服務，經過近幾年的發展，具備進一步加快改革的基礎和條件。目前新三板掛牌公司數量達到11382家，總市值4萬億元，其中屬於新經濟企業4782家，佔44%。2013年以來，掛牌公司實現股票融資4342億元，一批處於研發階段、經營階段的企業也順利獲得融資。

同時，新三板也面臨不少問題和挑戰，主要是新三板市場製度已經不能適應市場主體的内在需求，融資交易功能弱化，掛牌公司和總市值大規模下降，嚴重製約創新型企業發展，迫切需要加快改革。

肖鋼提出，改革的基本思路是，讓新三板市場與現行滬深交易所錯位發展，著力彌補現有交易所的不足，讓新三板市場成為助推科技創新型企業的高地。具體建議包括：

一是增加新三板市場發行交易功能。進一步優化現行基礎層和創新層，規範企業股份製改造，強化信息披露，積累商業信用。

肖鋼建議，可增設公開發行層，允許在創新層掛牌滿一年以上的企業公開發行股票。這些企業應當具備新經濟特徵，科技研發力度大，有自己的專利，可以達不到獨角獸的標準，可以不盈利。公開發行品種靈活多樣，允許發行普通股、優先股、權益性債券(明債實股)，以更好地滿足發行人和投資人的需求。

二是實施股票發行註冊製改革試點。股票發行審核以信息披露為中心，發行人是信息披露第一責任人，證券公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構承擔把關責任，投資者自主決策、自擔風險。監管部門取消對發行價格，發行節奏的行政管製，強化事中事後監管，嚴懲違法違規行為，保護投資者合法權益。形成市場主導、責任到位，披露為本，預期明確，監管有力的股票發行上市製度。

三是實行嚴格的退市製度。可分為自願退市和強製退市。製定具體、多樣的退市標準，增強透明度和約束力，提高退市比例。防範和糾正各方面利用各種資源的“保殼”行為，對嚴重違法違規的上市公司實行強製退市。

四是改革市場交易機製。這是資本市場一項基礎性製度建設，對於保持市場流動性，發揮價格發現功能、管理價格異常波動，具有重要作用。新三板市場交易機製可不按滬深交易所目前實行的單一連續競價方式，探索做市商交易與集合競價交易相結合的方式減少市場盲目炒作行為。進一步明確做市商標準，擴大做市商準入範圍。

五是堅持以機構投資者為主體。實行合格投資者準入製度，對居民個人投資者擬按500萬元標準從嚴掌控，個人100萬元以上的，可通過金融機構資管產品投資新三板市場。

此外，肖鋼談到，推進新三板市場改革，還需要配套明確股票轉讓稅收、國有股權交易、外資管理等方面政策。

來源：澎湃新聞

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