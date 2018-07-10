人民幣匯率波動，外國資金仍不斷買入中國國債

美聯儲自2015年12月啓動本輪加息週期以來，一度使美元指數在2016年底上衝到103附近，今年以來確實在阿根廷、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦等不少新興市場造成了資金流出效應。

但這種“魔法”在一個地方正在失靈。

美聯儲上月第七次加息，再度刺激美元從93.155一度大幅升值約2.6%，至95.531，人民幣匯率也隨之出現一定波動素，但外資不但沒有如許多人擔心的那樣撤離中國，反而持續湧入。

正如此前中國甩開三大評級機構發行20億美元主權債，結果廣受追捧一樣，市場總是用腳投票。

中國國債成為外資最青睐品種

2016年向外資開放國債市場以來，中國已迅速成為全球第三大債券市場，外資銀行的參與壓低了中國10年期國債的收益率(一般收益率與債券信用成反比)。一些投資者認為，人民幣貶值是一個買入機會，下跌會為未來的升值創造空間。

“人民幣下跌確實是一個問題，但隻要不是嚴重的下滑趨勢，那就不是我們投資於人民幣債券的主要考慮因素，”施羅德投資集團固定收益主管馬努·喬治(Manu George)說道。許多其他市場投資者也持同樣觀點。

今年6月，人民幣兌美元出現了自1994年以來的最大單月跌幅，但海外投資者對中國國内債券的買入達到兩年來的新高。這一反差表明，中國規模達12萬億美元的全球第三大債券市場(第一、第二分别是美國和日本)對外國投資者非常有吸引力。

據中央國債登記結算有限責任公司(中債登)最新數據，6月份境外機構在中債託管的人民幣債券餘額為12958.57億元。在繼續刷新歷史紀錄的同時，單月環比增持量高達870.85億元，創下年内新高。這已經是境外機構連續第16個月增持人民幣債券，倉位較去年同期增長61%。

其中，國債繼續成為外資最青睐的品種。Wind數據顯示，6月份境外機構增持國債高達793.58億元，佔新增總量的90%。從外資當前人民幣債券倉位來看，中國國債仍是絕對主力，持有量達9152.57億元。

彭博社稱，持續流入的外資對穩定中國借貸成本也很重要。因為今年以來，海外投資者以取代中國國内的銀行，成為政府債券市場的最重要的邊際參與者(marginal player)，他們的購買幫助中國壓低10年期國債的收益率(目前在3.560%)，而亞洲和其他新興市場國家正變得不穩定。

與此同時，美國10年期國債收益率(目前在2.866%)正在上漲，今年曾一度突破3%。

美國全國廣播公司(CNBC)7月6日報道，美國普魯里米投資管理公司(Plurimi investment Managers)首席投資官帕特里克(Patrick Armstrong)在該頻道的一檔財經節目(Squawk Box Europe)中表示，“我認為，到年底我們的(10年期國債)收益率將超過3.5%……如果一定要說得更精確，我認為會是3.75%。”

人民幣貶值?其實對一籃子貨幣升值

最近人民幣相對於美元有所貶值，美元兌人民幣中間價和即期價都從4月6.2的較高位貶值到近期6.6左右的水平。近期貶值速度似乎在加快，這引起了市場的一些擔憂。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智7月10日為網易研究局(微信公號：wyyjj163)分析，近期人民幣貶值首要因素是美元指數走強，但實際上真實的人民幣有效匯率其實併未明顯走低。

美元6月14日加息以來的本輪拉升，是在幾乎所有非美元貨幣兌美元貶值的背景下出現的，不但阿根廷、土耳其、俄羅斯等一些新興市場國家貨幣出現大幅貶值、資本外流加速等現象，歐元區和日本央行的貨幣政策也與美國拉開差距。

從人民幣對一籃子貨幣實際有效匯率指數來看，2017年末為121.57，年初以來逐漸上漲到127.26，實則是升值的。

自2015年美聯儲啓動本輪加息週期以來，至今已第七次加息，但美元指數併未如願持續走高，在2016年底衝高到103以後，反而持續下跌。

從美元指數走勢圖可以看到，今年6月14日，美聯儲第七次加息，當日美元大漲，隨後兩度衝高到95.5附近，但很快又回落到了94一線。

美聯儲對市場的操縱，似乎也不再那麽隨心所欲。

彭博社總結道，市場這次併沒有像2015年人民幣突然劇貶時那樣驚慌失措，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)新興市場債券首席投資官皮埃爾(Pierre-Yves Bareau)表示，“允許人民幣貶值是一項定向寬松政策的一部分，我們不認為這與2015年的貶值有相似之處。”

法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)中國策略師紀天河(Ji Tianhe，音譯)甚至預計，“一些投資者會認為人民幣貶值是一個買入機會，因為下跌會為未來的升值創造空間。”

來源：觀察者網

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