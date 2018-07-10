15家金控上半年合賺年增近4成 新光6月獨虧 中信單月超車富邦

15 家金控 6 月獲利今 (10) 日全數出爐，由於 6 月全球金融市場因中美貿易戰再起而震盪，台股月線收黑，金控的投資操作受影響，多數金控獲利單月都呈現衰退，其中，前 5 月都繳出好成績的新光金 (2888-TW)，意外出現單月虧損，富邦金(2881-TW) 也因為認列一次性未分配盈餘稅款，單月獲利大縮水，遭中信金 (2891-TW) 超車。

不過若把時間拉長到 1-6 月來看，富邦金依舊是 EPS 王，但國泰金 (2882-TW) 仍為累計獲利王，新光金是最佳進步獎的成長王，而第一金與去年上半年相比獨衰，共有 5 家金控上半年 EPS 已突破 1 元，15 家金控上半年合賺 1877.45 億元，年增近 4 成。

金控雙雄國泰金、富邦金纏鬥大半年，富邦金雖然還是上半年 EPS 王，但若單看 6 月成績單，富邦金因認列一次性未分配盈餘稅款 46.6 億元，致使 6 月稅後純益大縮水到 26.02 億元，不但落後國泰金的 34.8 億元，更遭中信金單月以 28.72 億元超車。

富邦金累計前 6 月稅後純益 312.26 億元，年成長 67%，每股純益 (EPS) 為 2.91 元。

國泰金 6 月稅前盈餘 55 億元，稅後純益 34.8 億元，累計前 6 月稅後純益為 360.3 億元，奪下 6 月獲利王、及上半年累計獲利王，累計每股純益 (EPS) 為 2.71 元，居金控二哥。

人民幣匯損撂倒新光金 6 月獲利 兆豐金 2 大原因吃掉獲利

新光金自結 6 月意外出現虧損，稅後淨損 19.83 億元，不過，累計上半年稅後純益 167.44 億元，較去年更大幅成長 809%，是上半年的金控成長王，每股稅後純益 (EPS)1.52 元，仍穩居金控獲利第 3。

新光金表示，人民幣 6 月大貶超過 3%，匯損影響，造成新壽 6 月稅後虧損 18.48 億元，是造成金控單月虧損的主因。但上半年新壽稅後獲利仍是有 143.24 億元，仍遠優於去年。

中信金 6 月稅前盈餘為 49.19 億元，稅後純益為 28.72 億元，累計前 6 月合併稅前盈餘 261.97 億元，合併稅後純益 219.02 億元，每股稅後純益（EPS）為 1.12 元。中信金累計前 6 月稅後純益較去年同期成長 13%，其中，子公司台灣人壽稅後純益更大幅成長 62%。

回顧今年上半年，中信金旗下銀行及保險二大獲利引擎均有亮眼表現，銀行業務因海外放款動能帶動，放款規模持續成長，加上美國升息及調整孳息資產結構使淨利差提升，淨利息收入較去年同期呈「雙位數」成長。而保險業務憑藉優化產品組合、多元化投資布局提升投資報酬率及負債成本持續下降，獲利大幅成長。

兆豐金 (2886-TW) 自結 6 月單月稅後純益 23.76 億元，較 5 月減少 4.56 億元，主要有兩大原因，一是認列未分配盈餘稅，二是兆豐金投資的台企銀可轉債，認列評價損失，這兩大部分就吃掉了 3.2 億元。儘管如此，兆豐金累計上半年稅後純益 150.1 億元，較去年同期仍成長 3.3%，每股稅後純益 1.1 元。

元大證券獲利年增近一倍大功臣 第一金上半年增提 41 億元呆帳準備

元大金 (2885-TW) 自結 6 月稅後純益 16.19 億元，較上月減少 4.06 億元、20.1%，但在台股今年站穩萬點支撐下，累計上半年稅後純益 111.76 億元，則是較去年同期大幅成長 62.5%，累計上半年 EPS 為 0.95 元，元大金上半年獲利大幅成長，核心子公司元大證券獲利幾乎年增近一倍是最大功臣。

玉山金 (2884-TW) 自結 6 月稅後純益 17.04 億元，月增 14.1%，為少數較前月成長金控，累計上半年稅後純益 92.47 億元，EPS 為 0.91 元，獲利年成長 21.9%，再創歷年同期新高。玉山金獲利亮麗主要是因玉山銀建構跨境及數位平台，帶動整體業務穩健發展，利息收入及手續費收入持續成長。

第一金 (2892-TW) 上半年大舉增提 41 億元呆帳準備金，增提金額較去年上半年倍增，因此吃掉獲利，累計上半年稅後純益 95.8 億元，較去年同期衰退 0.75%，是跟去年上半年相比唯一衰退的金控，EPS 約 0.78 元。不過第一金 6 月提存壓力減輕，獲利恢復正常水準，使得單月稅後純益新台幣 19.85 億元，月增 25.4%，也是少數較前月成長金控。

台新證併購綜效 H1 獲利年增 224% 開發金 3 因素加持 H1 獲利年增 73%

台新金 (2887-TW) 自結 6 月稅後純益 13.49 億元，累計上半年稅後純益 78.26 億元、年增近 15%，累計 EPS 為 0.71 元。其中，核心子公司台新銀行 6 月稅後純益 10.83 億元，當月雖計息與營業天數較上月減少，但由於銀行保險產品銷售動能強勁，帶動手續費收入提升，稅後純益還較 5 月增加 0.23 億元。台新證券 6 月稅後純益 0.7 億元、年增 175%，累計前 6 月稅後純益 3.88 億元、年增 224%，主因合併大眾證券綜效顯現，股市日均量增加挹注經紀手續費及融資利息收益成長。

華南金 (2880-TW) 自結 6 月合併稅前淨利為 17.76 億元、合併稅後純益為 14.93 億元；累計合併稅前淨利 82.65 億元、合併稅後純益為 73.83 億元，每股稅後純益為 0.67 元，每股淨值為 15.19 元。

合庫金控 (5880-TW) 自結 6 月稅後純益 14.31 億元，累計上半年稅後純益 80.89 億元，因啟動獲利多引擎，旗下子公司穩健成長，帶動合庫金上半年年增率有 8.2%，每股稅後純益為 0.64 元。

開發金 (2883-TW) 自結 6 月稅後純益 8.94 億元，累計上半年稅後純益 61.05 億元，每股稅後純益 0.42 元。開發金控發言人張立人指出，6 月份全球金融市場因中美貿易戰再起，以及美元走強，不利於新興市場股匯走勢，金融市場操作空間也遭壓縮；不過在證券經紀業務、直接投資部位評價表現，以及認列中壽轉投資收益挹注等三大因素加持下，開發金控今年 1-6 月稅後純益較去年同期獲利成長約 73%。

整體來說，受到資本市場波動影響，15 家金控 6 月共只賺進 208.25 億元、月減逾 3 成，不過 15 家金控上半年獲利還是合賺達 1877.45 億元，年增近 4 成。展望下半年，隨著第 3 季壽險股即將開始認列現金股息收入，包括富邦金、國泰金、新光金都有超過 100 億元的股息待入帳，預期金控今年獲利可望大豐收，法人估算，15 家金控全年獲利將上看 3000 億元。

