台股盤後─權值股領軍重返年線 強颱打亂追價意願 量縮小漲36點

受惠美股收高、亞股回穩下，台股今 (10) 日以小漲 17 點開高後，在年線之上狹幅整理，盤中在台積電、國巨等權值股帶動下，一度上漲約 50 點，最高落在 10776 點，尾盤漲勢收斂，終場以漲 36.61 點，報 10756.89 點作收，漲幅 0.34%，成交量 1249.9 億元。

今日台股類股漲多跌少，其中玻璃類股平均漲幅 1.54% 最為亮眼，其次為電子零組件平均漲幅 1.52%，電子通路和電腦及周邊設備、水泥、電機、化學工業等類股平均漲幅逾 1%，而生技、電子股、半導體、食品、金融也呈現上漲。

至於塑膠整體類股跌幅最大逾 1.57%，另紡織、電器、橡膠、通信、光電以及百貨貿易類股則均收黑。

電子三雄部分，台積電小幅開高走高，收漲 0.23%，收在 222 元；大立光則以 4980 元開高後翻黑，收盤跌 1.63%，收在 4840 元；鴻海同樣開高走低，中場跌 0.37%，收在 80.5 元。

被動元件族群則漲跌互見，龍頭廠國巨開高走高，終場漲幅 2.45%，收在 1045 元，另信昌電收漲近 8%，大毅收漲逾 6%，奇力新、華新科收漲近 5%，禾伸堂收漲 2%，而華容則下跌近 5%，立隆電、智寶則同樣收黑。

金融股則一片紅通通，除了中信金收黑外，國泰金、富邦金、華南金、玉山金、兆豐金、台新金、新光金、第一金、國票金、永豐金等均收紅。

分析師表示，北北基與桃竹苗等地區下午 4 時起停班停課，在強颱襲台干擾下，投資人和法人普遍追價意願不高，台股今日表現相較日股、韓股等亞股溫吞。

而 6 月營收即將全數公告，近期盤勢較弱並未反應利多，估計業績成長股在盤勢轉強後仍有表現空間，展望後市，建議可持續關注美中貿易戰後續、除權息行情、法說會動向等，將是影響盤勢的重要關鍵。