TPK-KY Q2落底 法人估每股虧損1.3元 Q3迎旺季 填息添動能

TPK-KY 宸鴻 (3673) 於今 (10) 日除息，每股配發 3 元股息，除息參考價 58 元，第二季為傳統淡季，加上主要客戶新、舊產品轉換期，產能利用率下滑，第二季營收 177.91 億元，季減率 14.7%，儘管略優於市場季減 2 成預期，恐怕難以擺脫虧損命運，法人推估，單季稅後虧損 5.3 億元，每股虧損 1.3 元，下半年手機拉貨潮啟動，第三、四季方有轉盈契機，增添填息動能。先前宸鴻預期，今年將是「先蹲後跳」一年，第二季因傳統淡季關係，為今年季度營運的谷底，第二季營收 177.91 億元，創下近八個季度新低，產能利用率偏低，法人預期，本業虧損 6.94 億元，稅後虧損 5.39 億元，每股虧損 1.3 元左右。



蘋果平板電腦供應面臨競爭對手分食訂單，以及接單價格壓力，法人推估平板電腦占宸鴻營收將由去年 330 億元，降至 270 億元左右，營收比重將由 31% 降至 27% 左右，減少 4 個百分點，當中 9.7 吋出貨量、接單價格同步下滑，該尺寸占營收比重將去年 14% 降至 12%，惟蘋果手機產品營收比重由 4 成上升到 44%。



外傳蘋果 iPhone 今年將推出三款新機，拉貨可望在 8 月啟動，將帶動蘋果觸控供應鏈營運表現，伴隨著旺季來臨，法人估，宸鴻第三季營收重返 300 億元大關。