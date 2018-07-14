通過專家檢核 3張推薦外溢保單出列

撰文：林 竹

今年 6 月，《Smart 智富》月刊與政治大學、逢甲大學、台灣理財規畫產業發展促進會（TFPA）、社團法人台灣理財顧問認證協會（FPAT）、商智資訊等單位合作，精選出 3 張推薦外溢保單，並針對消費者投保可能發生的疑問，一一進行解答。

健康管理類（健檢型）》國泰人壽鍾愛健康重大疾病定期健康保險（甲型）

保單型式：主約出單，10 年期定期險。

投保條件：20 歲～60 歲，最低保額 50 萬元、最高保額 200 萬元。

續保條件：保單條款載明，保證續保。

理賠範圍：急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙（重度）、癌症（重度）、癱瘓（重度）與重大器官移植或造血幹細胞移植。

理賠項目：重大疾病保險金，保額 1 倍，一次給付。

保費情況：以 30 歲投保，保額 100 萬元為例：

①男性年繳保費 3,340 元，總繳保費 3 萬 3,400 元；②女性年繳保費 2,890 元，總繳保費 2 萬 8,900 元。

外溢效果：

①初次投保以 A 級體位（編按：即身體健康、沒有過胖或過瘦的標準體）計算保費，在第 2 保單年度第 8 個月，被保險人進行「身體健康檢查」，以檢查結果判定若屬於 A＋或 A＋＋體位，自第 3 保單年度起，適用健檢對應的折減費率，至少可減 10% 保費。

②若屬於 A＋或 A＋＋體位，在第 2 保單週年日，還能領到一筆健康促進獎勵金（公式為「（A 級體位應繳保費－體檢結果適用之體位應繳保費）×2」）。

③若想續保，在第 10 保單年度第 8 個月再進行「身體健康檢查」，若為 A＋或 A＋＋體位，繼續適用較便宜的費率。

【推薦理由】——國際認證理財規畫顧問（CFP） 李安昇

①體檢項目易達成：以尼古丁、身體質量指數（BMI）、膽固醇等常見的健康指標為體檢項目，且其數值只要被保險人維持良好運動、生活習慣就能達成，符合外溢保單鼓勵民眾自主進行健康管理的概念。

②保費低、保障完整：與同類型另一張保單相較，保費約少 1 成，且有保證續保條款、附約延續條款，保障完整。

健康管理類（健走型）》富邦人壽天行健定期健康保險

保單型式：主約出單，20 年期定期險。

投保條件：20 歲～55 歲，最低保額 50 萬元、最高保額 500 萬元。

續保條件：保單條款無載明。

理賠範圍：急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙（重度）、癌症（重度）、癱瘓（重度）與重大器官移植或造血幹細胞移植。

理賠項目：①身故／完全失能保險金，保額 1 倍，一次給付；②重大疾病保險金，保額 1 倍，一次給付。

保費情況：以 30 歲投保，保額 100 萬元為例：

①男性年繳保費 7,100 元，總繳保費 14 萬 2,000 元；②女性年繳保費 5,000 元，總繳保費 10 萬元。

外溢效果：以 App 或智慧手環記錄被保險人每一保單年度每日行走步數，達以下條件享保費折扣：

①該年度最多步數的 180 天，每天平均步數≧1 萬步，隔年續期保費折 10%。

②該年度最多步數的 150 天，每天平均步數≧8,000 步，隔年續期保費折 5%。

③該年度最多步數的 120 天，每天平均步數≧6,000 步，隔年續期保費折 3%。

【推薦理由】——國際認證理財規畫顧問（CFP） 王信力

①保費相對較便宜：以純保障為主，在同類型保單中，因其餘為終身險，此保單提供定期保障，保費相對便宜，適合有健走習慣的年輕族群投保。

②保費折扣條件易達成：每階段保費折扣步數差距只有 2,000 步，代表被保險人只要每天再多走約 10 分鐘，就能享有 2～5 個百分點的保費折扣，具鼓勵性質且被保險人容易達成。

交通安全類》台灣人壽安全保一年定期傷害保險附約

保單型式：附約出單（編按：指不能獨立投保，必須先投保一張主約，附加在主約之下的投保行為），1 年期定期險。

投保條件：

①18 歲～70 歲，自動續保至 85 歲，最低保額 50 萬元。

②18 歲～75 歲，最高保額 2,000 萬元。

③75 歲以上，最高保額 1,000 萬元。

續保條件：保單條款載明，自動續保。

理賠範圍：因意外而身故。

理賠項目：

①意外身故保險金，按保額 20% 一次給付。

②汽車、機車或自行車交通事故身故保險金，按保額一次給付。

③汽車、機車或自行車配戴安全設備身故增額保險金，按保額 30% 一次給付。

保費情況：按不同職業類別計算年繳保費，更換職業保費跟著異動。

外溢效果：駕（騎）汽車、機車或自行車發生意外導致身故，若有配戴如安全帶、安全帽等安全設備，則可增領保額的 30%，作為汽車、機車或自行車配戴安全設備身故增額保險金。

【推薦理由】——國際認證理財規畫顧問（CFP） 吳士賢

①針對易發生意外的特定族群提供保障：針對易發生意外的駕駛、騎士等特定族群，提供基本或增額保障。

②增額理賠條件易達成：只要開車繫安全帶、騎機車或自行車戴安全帽，或是搭乘這些交通工具時有配戴相關安全設備，就能夠有 30% 的增額理賠，對鼓勵民眾注意自身交通安全的目的極易達成，外溢效果明顯易懂，可作為個人第 2 張投保的意外險保單，補強意外身故既有保障之不足。



來源：《Smart 智富》 2018 年 7 月

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