新鮮人年薪160萬還是找嘸郎 台灣風電2萬個缺才怎麼補？

撰文 吳靜芳

短短數年內，台灣外海要建造出五．五 GW 離岸風場，這個時間正是綠領人才投入實戰的最佳機會，但機會來了，人，準備好了嗎？

根據經濟部統計，光是二○二○年併網的○．五 GW（百萬瓩）容量，就需要二千人左右的直接就業人才，遴選、競價加起來共五．五 GW 的容量，讓總統蔡英文發下豪語：「二○二五年前創造兩萬個優質的工作機會！」但工作機會同時也代表人才缺口，每家廠商心裡抓不準的是：人，到底要去哪裡找？有廠商需人孔急，開出一畢業就有年薪一百六十萬元的職缺到學校徵才，卻找不到合適的人。

建造一個風場所需的海事、機電、航太、土木、船舶等學門，台灣高教及技職體系都不缺，但離岸風電是嶄新的跨領域工作，是台灣就業市場第一次出現的工作形態。

招募現況 學生英文要學好

一六年，上緯在苗栗外海豎起第一支台灣離岸風機，從無到有，拚搏出台灣第一個示範風場。在此之前，上緯就為找人才提早籌謀，一三年就與台灣海洋大學合作，針對海岸地形變遷、漁會關係、風機基座掏沙模擬等進行研究。

一七年開始，上緯陸續與大葉大學、聯合大學及逢甲大學簽署人才培訓合作備忘錄，協助學校開設專業學程，並以與德國能源巨頭 EnBW（巴登符騰堡能源）合作的優勢，邀請歐洲專家來台授課。

培訓專才 學校需思考定位

「台灣有兩種人才必須自己培養，一是建造、二是營運維護。」海洋大學校長張清風分析，一支風機壽命至少二十年，這二十年內將持續有維運人才需求。

「這個餅有，但不要期待一定能全部吃到，真正的高端技術，國外是不會釋出的。」成大水利及海洋工程學系副教授郭玉樹認為，即使風機商在台設組裝廠，也不會釋出核心技術，台灣在這階段無法培育風機製造能力，僅低階組裝人才有機會。

他認為，相比之下，台灣條件較像英國，英國風場多、風能好，但沒有重工業、風機製造商，也沒有強大的海事工程。因此英國專注前期規畫的設計、保險、融資等等服務。

人才現身說法》

大電力工程師的新機會！

「我們全班所有讀『大電力』的 40〜50 個人，現在只有我一個人作能源。」今年 30 歲的李俊誼苦笑，「大部分都去台達電、台積電了。」李俊誼畢業於成大電機系、美國亞歷桑那州立大學電機所，原本任職於東元電機參與風機的開發，在 2017 年加入沃旭，與丹麥總部團隊合作，負責電網的規畫。

李俊誼是同屆中的異類，他一心想進能源產業，大學雖然有探討再生能源，但彼時台灣沒什麼實戰機會。畢業後，他選擇到再生能源研究負有盛名的美國亞歷桑那州立大學繼續研讀，「台灣的電網很穩定，但加入再生能源後，電網調度、儲存、設計會有很多狀況及變化。」

李俊誼觀察，多了離岸風電市場，大電力就業機會與他當年畢業時已大不相同，「有實習、有產業，有工作機會，且薪水肯定比之前好。」

來源：《今周刊》 1125 期

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