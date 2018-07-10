【大行報告】吉利(00175-HK)與長汽(02333-HK)命運各不同

吉利汽車(00175-HK)與長城汽車(02333-HK)，同於昨日公布6月份的銷售成績表，亦同被證券大行品評。吉利汽車今早「開車」，一開始力量十足，升4%，其後「收油」，現只升2%。

吉利公布，集團於2018年6月的總銷量(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)為128,449部，較去年同期增長約45%及較2018年5月增長約4%。集團2018年6月的出口量按年增長約150%至2,011部。於2018年6月，集團於中國市場的總銷量為126,438部，較去年同期增長約44%。2018年上半年的總銷量為766,630部，較去年同期增長約44%，併達至集團2018年全年銷量目標158萬部的49%。

公告稱，鑒於集團於2018年上半年的銷售表現較預期強勁，以及市場對今年餘下時間將推出新車型的良好反應，集團管理層團隊有信心完成併相信有望超越全年158萬部的銷量目標。花旗維持吉利汽車「買入」評級，目標價45.6元。

長城汽車(02333-HK)公佈，2018年6月公司總計生產汽車 62,235台，同比減少9.6%；總計銷售汽車62,186台，同比減少3.54%。2018年1-6月，公司總計生產汽車471,110台，同比增長3.16%；總計銷售汽車471,515台，同比增長2.34%。

瑞信指，長汽6月銷售跌3%，遜預期，主要是重點車型H6銷量跌25%。長汽為達全年銷量增長8%的目標，瑞信指長汽自第二季起，向經銷商提供現金補貼，預期第二季盈利按季跌28%，至15億元人民幣，將未來三年每股盈利預測調低32%至36%。

瑞信大削長汽目標價，由13.5元大幅調低至8.2元，降幅近40%，維持「跑贏大市」評級。

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