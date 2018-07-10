廣華-KY Q2合併營收改寫四年來同期新高 年增近一成

廣華 - KY(1338) 公布 6 月合併營收為 6.73 億元，較上月及去年同期分別減少 3.13% 及 2.44%，主要受到日系本田銷售表現減緩，致使中國新車銷售市場結構調整；累計第二季合併營收為 20.45 億元，改寫 4 年來同期新高，季增 2.93%，年增 9.85%。廣華 - KY 表示，第二季營收成長係受惠於主要客戶針對旗下汽車加飾件保持良好的備貨力道所致，加上自去年底起加入量產出貨之新訂單挹注，是廣華 - KY 第二季營收繳出雙成長佳績，且改寫 4 年來同期新高水準的主要原因。



廣華 - KY 並指出，今年以來中國新車銷量排名有洗牌現象，日系本田銷量減緩的市場份額由歐美系及日系豐田、日產等品牌車廠分食，從今年上半年三大日系車廠包括日產、豐田及本田在中國新車銷售表現來看，分別較去年同期成長 10.8%、9% 及減少 6.4%，可以明顯看出此趨勢。



廣華 - KY 今年上半年來自三大日系品牌車廠客戶的營收比重約達 7 成的水準，且廣汽、東風雷諾也有明顯年成長表現，推升集團整體上半年營收達 40.33 億元、年增率為 9.92%。



展望第三季，由於傳統 7、8 月為品牌車廠暑休之傳統淡季，將稍不利於整體客戶的備貨力道，但廣華 - KY 掌握與主要客戶及品牌車廠密切共同開發不同表面加飾工法、研發設計模具至產品量產的關鍵優勢，並積極強化完整的垂直及水平整合製程能力，滿足品牌車廠單一車款可一站式解決多個不同表面加飾工藝的需求，有機會切入與主要客戶及品牌車廠更多業務的合作機會，藉以保持高水位的訂單能見度。



此外，廣華 - KY 持續積極進行產品組合調整、材料自主化與製程優化等重要策略，以期降低員工薪資上漲的負面效應，並帶動各生產基地營運保持良好的稼動率，可望在效益逐漸展現帶動下，未來整體營運有望成長。