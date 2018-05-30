廣華-KY股東會通過配發5元股息 創近五年新高

廣華 - KY(1338) 今天召開股東會，承認 106 年度財報，並通過配發每股現金股利 5 元，為近 5 年新高，現金殖利率約 4.9%。會中也全面改選董事，包括 4 席董事及 3 席獨立董事。廣華 106 年度全年合併營收為 79.67 億元，稅後淨利為 7.76 億元，每股稅後盈餘為 9.25 元，獲利創歷史新高記錄。



廣華董事長余澤民指出，106 年受惠主要客戶備貨力道增溫，帶動各生產基地保持良好的產能利用率，加上產品組合調整、材料自主化與製程優化等重要策略執行的效益發酵，挹注整體毛利率、營業利益率分別站穩 26.41%、11.56% 的高檔水準；稅前淨利率 12.25%，創近 6 年新高記錄。



余澤民表示，雖今年以來受調薪人事費用增加的影響，但受惠於汽車產業加速滿足節能減碳、綠能環保、降低油耗為發展目標，積極朝向新能源車、電動車等研發技術進程，提供廣華 - KY 旗下汽車功能性塑膠件輕量化及環保相關技術有利的發展環境，目前已接獲包括日產、蔚來及小鵬等多款電動車及新能源車訂單，同時也計劃與以色列 Arkal Automotive CS Ltd. 在墨西哥合資設立生產汽車功能性塑膠件新廠，不僅凸顯廣華 - KY 持續強化產品研發的決心，且由於新技術應用將有機會有優於整體平均毛利率的水準，亦可望隨著更多客戶對於汽車輕量化及環保工法等的新技術需求增溫，而進一步帶動業績。