Uber 與 Lime 合作提供電動車服務

Uber 在週一 (10 日) 宣布與 Lime 成為戰略合作夥伴，成為 Lime 最新總規模 3.35 億美元融資案的投資者之一，未來 Uber 將在自家 APP 上提供電動車的租賃服務。

Uber 宣布與 Lime 合作提供電動車租賃服務。(圖片來源: AFP)

Lime 的最新融資由 Google 母公司 Alphabet Inc. (GOOG-US) 的風險投資部門 Google Venture (GV) 領投，包含

Uber 在內還有 IVP、Atomico、Fidelity Investments Inc. 等公司參與此次融資。

受到 Lime 最新一輪融資成功的消息面激勵，Goolge 旗下子公司 Alphabet Inc. 10 日收盤上揚 1.06%，來到 1,167.28 美元，自 3 月底 1006.94 美元的低點以來，漲幅已達 12%。

根據《彭博社》報導， Uber 4 月才宣布以 1 億多美元收購共享自行車公司 Jump Bikes，今天又公告和共乘電動車公司 Lime 合作，並為 Lime 新一輪的融資提供強勁的金援。

雙方的合作細節待定，但 Uber 和 Lime 的執行長皆表示，將會在 Uber 的 APP 上推廣 Lime 電動車租賃服務，未來在 Lime 原有的站點外，會在全球更多城市佈設新的據點。

Uber 的競爭對手 Lyft 在今年五月剛傳出要推出電動單車服務，Uber 也盯上這個市場，目前 Uber 與 Lime 的結盟引起各界關注，Uber 與 Lyft 競爭也越演越烈。

然而，Uber 與 Lime 的策略聯盟也引發各界許多問題，因為推出更經濟便宜的電動租車服務，有可能會影響到 Uber 本身的叫車業務。

Lime 是美國一家提供共乘電動車的新創公司，從 18 個月前創立至今，市值已從 46,700 萬跳漲至 11 億美元，並在美國和歐洲國家各大城市設有 70 多個據點，全球客群廣泛。

Lime 創始人兼 CEO Toby Sun 表示，Lime 將會擁有 Uber 的市占並發展 Lyft 的口碑，成為具全球影響力的電動車租賃公司。