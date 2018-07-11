第三波2000億美元關稅清單未納手機、筆電 經部估對台影響不大

美中貿易戰火延續，繼前二波啟動 301 條款清單合計 500 億美元後，第三波關稅清單高達 2000 億美元，將課徵 10%，清單近 200 頁，包括電機、機械器具及零件、車輛、光學、照相、醫療及動植物產品等，經濟部次長王美花指出，筆電及手機並未納入，初估對台灣影響不大，後續連鎖反應持續關注中。

美國貿易代表署 (USTR) 啟動對中國 301 條款，第一波針對 340 億美元中國產品課徵 25% 關稅；第二波則是鎖定中國製造 2025 的 160 億美元相關商品課徵 25% 關稅；第三波也已啟動相關程序，將針對 2000 億美元的商品，課徵 10% 關稅。

根據美國貿易代表署公布的清單，動植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等多項商品都包括在內，另外還有家具、電機、電氣、音像設備、車輛及其零附件、鋼鐵製品、有機化學品、光學、照相、醫療、精油及香膏、船舶及浮動結構品、電影用品、航空器、太空船及其零件等；值得關注的是，筆電及手機等產品並未納入。

王美花表示，從清單來看，初步評估對台灣產業沒有太大影響；由於台廠在中國製造輸往美國的產品主要是筆電及手機，這次並未納入清單中，至於紡織品多是纖維原料，台廠以供應中國內需市場或銷往東南亞製作成衣居多；台廠生產的高階腳踏車主要是直接外銷歐美；機械及其零組件則是以中國內需市場為主，目前還未看到比較明顯的問題。

值得觀察的是，如果中國產品出口受到美國 301 清單的影響減少，是否進一步影響中國內需市場，後續連鎖反應必須持續關注。