滬銅6月以來強漲 市場對後市看法分歧

上海銅期貨價格近日高位震盪，不過自 6 月以來，滬銅價格累計已漲逾每噸人民幣 3000 元。知情人士表示，中小電線電纜企業調高銷售報價，下游需求企業備貨不足，眼看線纜價格上漲紛紛感到措手不及。

在銅價來到高位之後，市場對後市看法分歧。據《中國證券報》報導，分析人士認為，持續牛市的條件仍不明朗，預計近期可能區間震盪緩慢上升。

由價格來看，自 5 月 31 日以來，滬銅期貨震盪上漲，最高上探至人民幣 54580 元 / 噸，創 3 個多月新高。之後有所回調，截至 6 月 12 日收盤，收報人民幣 53970 元 / 噸，累計漲幅為 5.62%。

罷工猜測推升銅價

國投安信研究院首席有色分析師車紅雲認為，這次銅價反彈的原因很多，最直接的原因還是來自 Escondida 銅礦最新的勞工談判。

Escondida 銅礦是全球最大露天礦，一年產量在 100 萬噸，去年年初因為勞工談判沒有達成共識，銅礦罷工 44 天，導致產量下降 18 萬噸。今年 6 月 1 日雙方又重新開始談判，工會提出發放巨額獎金及加薪 5% 的要求，這是智利歷史上最高的薪資要求，市場認為談判會很艱難。

最新消息顯示，資方對工會提出的方案給了最初答覆，但沒有對外公布，談判計劃持續至 7 月 24 日，也可能耗時更長。

中國進口銅數量激增

另一個值得關注的發展，是中國的銅進口數據。據 6 月 8 日中國海關公布數據，5 月未鍛造銅進口攀升至 47.5 萬噸，年增 22%，創 17 個月來最高。

《路透》專欄作家 Clyde Russell 指出，進口激增的原因之一，可能是中國先前所宣布，自明年初開始實施的廢銅進口禁令。由數據來看，中國在今年頭五個月已經購買了足夠多的銅，以彌補本年度廢銅進口減少可能出現的不足。

另一個原因，可能來自倫敦和上海期貨市場的套利。在 5 月初，LME 指標期銅報每噸 6745 美元，滬銅報每噸人民幣 52020 元 (8128 美元)，帶來很大的套利空間。

不過 Russell 認為，經過 5 月 LME 期銅的跳漲之後，套利空間已不存在，鑑於中國建築業的潛在問題，以及製造業面臨的貿易戰威脅，讓銅價的趨勢變得更難捉摸。