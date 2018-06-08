〈分析〉銅價10年內上看10美元 唯近期恐因貿易戰跌破3美元

隨著全球需求逐步轉強，這幾週的銅感覺很精彩，長期前景光明，但這股潛力需要一點時間，因為這種工業金屬必須克服一些擔憂，例如全球貿易戰和美元上漲潛力。

Sevens Report 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，近日從美國五月份就業報告凸顯出，經濟前景強勁，銅礦市場在經過幾個月的盤整後，終於開始抬頭。「強勁的需求前景抵消了一些來自南美供應端的擔憂，這提供銅價向上突破的支撐力。」

美國 5 月份就業報告數據顯示，新增非農就業共 22.3 萬個人，失業率則下降至 3.8%，創 2000 年來新低，前低則是 1969 年十月份的 3.7%。

安永美國礦業和金屬領導人以及估值負責人 Robert Stall 表示，全球最大銅礦區、智利 Escondida 礦場進行新一輪的勞資協商，這推升了銅礦價格。去年 Escondida 工會罷工 44 天，市場上流失 15.6 萬公噸的銅礦，所以這回勞資協商拖得越久，銅礦價格就有可能持續上漲。

Comex 交易所銅礦期貨價格週三收在每磅 3.26 美元，創 1 月 4 日以來最高收盤價，而且即將創下 11 週以來，第 9 週收升。

高級銅礦期貨商品最新報價走勢圖 (來源：Nasdaq)

Goehring＆Rozencwajg Associates 執行合夥人 Leigh Goehring 表示，銅礦的牛市才剛剛起步，亞洲國家強勁的需求是推升銅價的動力，若再談到再生能源對全球銅礦消費量的衝擊，銅價可望有更強的上升動力。風力和太陽能等再生能源設備需要使用大量銅礦。

Goehring 認為，高度強勁的需求和新浮現影響全球銅礦供應量的問題，推升了「巨大牛市」，而這可能很快恢復，並在未來 5 至 10 年間多個階段發揮作用。

他稱，2016 年銅價觸底到每磅 2 美元以下後，就開啟了銅市的大牛市，雖然今年至今銅價仍下跌約莫 1%，但 Goehring 強調，這波牛市其實仍未停止，估計國際銅價將上漲到每磅 10 美元才結束。

分析師表示，在經過 2 年大漲後，強勢美元是美元計價金屬整體走跌的一個原因（今年迄今 ICE 美元指數上升 1.7%）。銅礦期貨價格去年至少上漲 32%，而 2016 年漲幅也有 17% 左右。

ETF 基金發行商 GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 則認為，油價上漲也可能是今年迄今銅價下跌的部分原因，因為能源成本提高，增加了銅礦的生產成本。Brent 原油價格在 4 月 1 日至 5 月 22 日期間上漲了 14%，接著才迎來近日的拋售。

然而，川普一系列貿易政策引發貿易戰隱憂，包括退出北美自貿協定、鋼鐵鋁材進口關稅等，恐讓全球或中國的經濟成長放緩，讓銅價進一步下跌，ETF 供應商 Global X 的研究主管 Jay Jacobs 認為，銅礦顯然受此影響，因為中國是銅礦最大消費國，所以中國的經濟數據通常是銅價升降的推手。

「只要爆發全球貿易戰，所有商品市場就會走跌，包括銅礦。」Goehring 說。

《紐約時報》報導，知情者透露，美國白宮經濟顧問的研究報告結論是，川普總統的關稅政策將會挫傷美國的經濟成長。該報告僅在白宮內部發送，並未公開。 《世銀》警告，關稅上漲可能會導致全球貿易驟降，下降至金融危機以來沒見過的水準。 德國聯邦統計局週五 (8 日) 公布，4 月份工業生產與出口均較前月下將，工業生產月減 1.0%、出口月降 0.3%，再次顯示這歐洲最大經濟體的經濟開始冷卻，反映歐元區其他類似情況，德國今年第一季成長年率也自去年第四季的 2.5% 下降至 1.2%。

Sevens Report 的 Richey 樂觀認為，現在市場普遍相信最終事情還是會朝有利的方式解決，所以對全球貿易戰戲碼來說，他們心態上還算「OK」，但是「全面性的貿易戰會挫傷中美兩方的經濟，因為許多投入成本的可能急遽上升，這最終對全球成長前景相當不利。」所以倘若貿易緊張情緒真的大幅上升，銅價可能近期內跌破 3 美元。