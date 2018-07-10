圓剛推出4K UHD超高畫質遊戲擷取系列產品 效能提升20%以上

圓剛科技 (2417) 宣布正式於台灣推出旗下頂級規格的 4K UHD 超高畫質遊戲擷取系列產品；以主打 HDR 高動態範圍成像及高更新率的 PCIe 擷取卡 LIVE GAMER 4K(LG4K GC573)及支援 UVC 免驅動且搭載 USB 3.1 Type-C 介面的 LIVE GAMER ULTRA(LGU GC553)實況擷取盒，搶攻金字塔頂端專業玩家市場。兩款產品於電腦組裝通路–原價屋」進行全台首賣合作，預期將在遊戲直播領域帶起一波 4K 新浪潮。 根據市場研究機構 Juniper Research 的報告指出，全球電競與遊戲直播領域的產值，從 2017 年的 18 億美元，至 2021 年將達到 35 億美元市場，圓剛科技表示，為滿足市場規格的進化及消費者對圓剛新世代產品的期待，此次 4K UHD 產品線已醞釀多時，於開發過程中不斷汲取各路專業玩家與遊戲主播的反饋，希望能打造出使用者所期待的突破性規格，並搶在 4K 遊戲擷取需求普及之前，率先引領高端玩家進入市場。



圓剛科技董事長郭重松表示，圓剛已在今年 COMPUTEX 2018 進行全球首發及產品體驗，得到玩家相當熱烈的迴響。郭重松指出，此次所推出 2 張 4K UHD 擷取卡搭載圓剛科技自行研發的第 4 代直播軟體 -「RECentral」，操作方便並具備符合玩家需求的最新功能；最新一代的 RECentral 除在設定介面上更簡便外，效能表現大幅提升 20% 以上，同時大幅降低 CPU 的使用率，讓玩家的操作體驗更加完善。同時，支援多平台串流的突破性技術，讓直播主能在 Twitch、YouTube 或 Facebook 上同步進行直播，解決許多專業直播主的困擾。新一代的 RECentral 也能讓使用者同時進行直播與錄影。



圓剛 6 月份合併營收為 2.88 億元，年成長 24.14%，月成長 11.83%，累計上半年合併營收 12.68 億元，年成長 9.43%。