中美晶母以子貴 Q2營收173億元創高 上半年同寫新猷

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 今 (9) 日公告 6 月合併營收 57.34 億元，月減 2.2%，年增 10.9%；第 2 季合併營收 173.08 億元，季增 2.5%，年增 23.5%，創單季營收新高；前 6 個月累計營收 342 億元，年增 23.9%，同樣寫下歷年同期新猷。

中美晶指出，6 月太陽能產品營收 7.32 億元，月減 32.5%，年減 29.7%，若以第 2 季來看，太陽能產品合併營收達 29.52 億元，較上季略衰退 1.2%，但年增 5%。

中美晶表示，受到中國太陽能補貼計畫新政衝擊，加上中美貿易戰爭束縛，使景氣原就疲弱的太陽能產業，市況更加低迷，目前積極進行太陽能電站規劃建置，以提升產品出海口。

目前中美晶矽晶圓產能利用率不到 5 成，剛好環球晶 (6488-TW) 等集團半導體矽晶圓廠有人力需求，在 531 新政公布後，從 6 月起的半年時間內，暫時將中美晶部分人力轉調至半導體業務工作。電池業務部分，到 6 月底為止單晶電池都是滿載生產，7 月訂單量仍佳。

目前環球晶約占中美晶營收 85%，環球晶 6 月合併營收達 50.06 億元，再創歷史新高，已為連續 10 季營收成長，可望持續提升中美晶獲利表現。