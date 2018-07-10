鼎炫-KY第二季營收3.46億元 季增10.28% 材料事業新廠Q4投入量產

鼎炫 - KY(8499)公布 2018 年 6 月合併營收為 1.18 億元，月減少 8.8%，由於去年第二季為旗下雙事業出貨高峰，墊高比較基期，導致 6 月營收較去年同期減少 13.7%；累計今年上半年營收為 6.59 億元，年下滑 4.53%。鼎炫 - KY 表示，今年受惠電磁干擾 (EMI) 材料事業美系客戶新機種推出，帶動旗下昆山隆揚廠、重慶川揚廠整體出貨升溫；衡器事業則是持續拓展市場並提升智能衡器營收比重，2018 年第二季整體營收表現仍較前一季度成長 10.28%，隨著衡器事業產品結構持續優化、材料事業客戶新機種陸續拉貨，以及第二季美元對新台幣及人民幣匯率大幅走升，有助於回沖第一季業外匯兌損失的不利影響，可望大幅提升整體營運獲利表現。



鼎炫 - KY 旗下 EMI 材料事業於中國地區現有江蘇昆山、江蘇淮安及重慶等三大生產基地，其中重慶川揚廠目前正陸續擴建模切加工產線，引進自動化生產設備，以優化生產效率並降低人工成本，提升公司競爭利基。重慶新廠完工後，產能將較原有增加 20%-30%，並於第四季進入量產，隨著近幾年中國地區科技產業西移策略，重慶地區為主要科技生產重鎮，對於鼎炫 - KY 旗下重慶川揚具有特殊戰略意義，可達到就近服務、有效滿足客戶需求，並有機會在今年看見重慶廠營收比重較往年提升的水準。



根據專業研究機構 Research and Markets 報告指出，受惠全球無人商機趨勢明確，預估全球零售自動化市場規模將保持 10.49% 年複合成長率，帶動整體市場規模至 2023 年達近 190 億美元龐大潛在商機。鼎炫 - KY 指出，以聚焦全球超市智能化之智能條碼秤產品，已於今年三月取得歐盟 OIML 和美國 NTEP 計量認證，有助於進軍歐美國際連鎖超市持續發展無人超市重要武器，另一方面，為拓展旗下「T-Scale」衡器自有品牌於中國市場占有率，持續搶攻中國傳統農貿市場升級超級市場之契機，已正式推出「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台結合智能衡器產品之整套全方位解決方案，將有助於帶動智能衡器營收比重向上攀升，創造衡器事業營運表現持續成長。