熱門股－中美晶雙題材助攻 收復5日線

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 受惠佈局太陽能電廠的潛在收益，加上矽晶圓題材帶動下，周五 (6 日) 一改先前疲弱走勢，買盤進駐推升股價逆勢走揚，以漲停價 117.5 元作收，成功站回 5 日均線。

中美晶以生產中小尺寸半導體晶圓起家，之後切入太陽能晶圓領域，目前中美晶已是台灣太陽能矽晶圓主要供應商之一，擁有太陽能及半導體矽晶圓事業體，其中，半導體矽晶圓業務由持股 50.8% 的環球晶營運，目前為全球第 3 大矽晶圓材料供應商，此外，近來也取得台特化 30.93% 股權，深化半導體材料產業佈局。

中美晶今年目前為止裝置量已達約 30MW(百萬瓦)，年底前目標總裝置量上看 100MW。中美晶總經理徐秀蘭日前在股東會後表示，太陽能電廠市況仍健康，但受到國際政經問題因素影響，目前海外電廠佈局較為謹慎保守，以國內電廠市場為主，將全部資源投注台灣市場，爭取更多項目。

近來太陽能市況受到中國 531 新政衝擊，徐秀蘭表示，下半年最重要的功課便是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展中美晶的第三隻腳。

中美晶第 1 季稅後純益 7.13 億元，季增 31.79%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.23 元。