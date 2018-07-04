美民眾愛看Netflix勝過有線電視 亞馬遜敬陪末座

市調機構針對 2500 位美國成年人做了一項調查，顯示 Netflix (NFLX-US) 是大眾看電視時的首選。

金融服務機構 Cowen 針對個人調查「你最常使用哪一個平台在電視上觀看影視內容？」Netflix 以 27% 支持率勝過有線電視選項 (20%)。

若細看 18-34 歲年齡層的回答，差異性更大，近 4 成受訪者選擇 Netflix：

Netflix (39.7%)

YouTube (17.0%)

一般有線電視 (12.6%)

其他 (8.7%)

Hulu (7.6%)

廣播 (7.5%)

有線電視加購版 (3.5%)

Amazon Prime 影視 (3.4%)

Netflix 超越同業的速度和努力令人印象深刻，該公司允諾今年年底前會有 1000 個原創節目，也撥備了 80 億美元發展資金。

Cowen 分析師 John Blackledge 重申對 Netflix 股票評級為「優於大盤」，並將其目標價自 375 美元上調至 430 美元，認為該公司今年可能為原創內容花費提高到 130 億美元，「確保在大眾客廳的王者地位。」

Blackledge 預計 Netflix 第二季財報強勁，因其「原創內容時間」年增 51%，這是很積極正向的推力。

令人訝異的是， Amazon Prime 影視竟然敬陪末座，或許亞馬遜 (AMZN-US) 在去年 11 月砸近 10 億美元買下《魔戒》影視改編權後，會慢慢提升在串流影視市場的地位，只能靜待觀察了，而在這排不上號的蘋果 (AAPL-US) 已邀請歐普拉 (Oprah Winfrey) 製作原創節目，日後如何發展，市場拭目以待。