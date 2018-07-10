【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美股受到中美貿易戰短期利空出盡，及市場期待美股第二季財報將表現優異影響，推升美股上漲，台股受到美股激勵呈現上揚，終場台股上漲 36.61 點，漲幅 0.34%；籌碼方面，外資現貨部位買超 22.76 億元，外資期貨約當現貨部位買超 46.83 億元，外資期現貨合計買超 69.59 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易戰短線利空鈍化，及美股上漲推升早盤亞股同步走高，而日經 225 指數受到美股上漲激勵，上漲 0.59%，A50 指數早盤一度從前日的大漲中拉回，不過午盤由海康威視、招商蛇口及中國石油等大型成分股帶動下，推動 A50 指數期貨翻紅上漲；亞股後市仍需持續關注中美貿易戰相關動態，在貿易戰尚未結束前，預期股市仍將以大幅度震盪走勢為主。

《國際商品市場焦點分析》

市場普遍預期 OPEC 本次月報將顯示沙烏地阿拉伯將出現增產響應美國總統川普的呼應，不過受到利比亞原油供應問題影響，昨日布侖特原油期貨上漲，帶動 WTI 期貨字盤中低點反彈，後市原油期貨方面需留意美國庫存及產量變化；美元週一早盤延續上週五跌勢，金價受到激勵站上 1260 美元後持續上攻，不過晚間美元指數反彈急拉，加上美股大漲，金價因此回吐大部分漲幅。

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