無懼年金改革消費力減 法人唱旺5檔防禦性股

年金改革自 7 月開始上路，預期將影響 33.78 萬名退休人員。元大投顧表示，受此影響，國內消費氣氛短期可能較負面，但公私部門加薪可望抵消其不利影響，建議投資人先避開國內非必需消費類股，而海外業務占比較高的必需消費類股，則為較具防禦性的選擇，看好 5 檔無懼年金改革的防禦性股，包括：統一 (1216-TW)、美食 - KY(2723-TW)、葡萄王 (1707-TW)、統一超 (2912-TW)、寶雅 (5904-TW)。

年金改革 7 月上路，退休公教與退伍人員 18% 優惠存款利率分別在 2 年半、分為 10 年歸零，共約 33.78 萬人受影響，元大投顧表示，預期在軍公教年金改革後，2018 下半年的國內消費環境將受負面「氛圍」影響，不過，「實質」影響有限，主要因公私部門的加薪趨勢可望抵銷消費上不利的影響。

元大投顧進一步指出，短期來看，預期客單價較高的非必需消費產業，如百貨公司、餐廳及旅遊業所受的負面衝擊可能最大，但是必需消費品及海外業務占比較高的消費類股則是較具防禦性的選擇。

元大投顧首先看好統一，主要因為著眼其高現金股利，及中國業務回溫題材。元大投顧中心香港食品飲料產業分析師吳宜儒表示，中國食品飲料產業回溫，漲價題材為利多。美食 - KY 也獲看好，主要因其海外業務佔比增加，且經過 2018 年的投資後，2019 年前景將更樂觀。同時，葡萄王也被唱旺，因其為中國與台灣保健食品需求提升的受惠者，且新產品週期將帶動成長。此外，該投顧也看好統一超、寶雅。