代工廠營收旺 仁寶、英業達6月與Q2營收 同創歷史同期新高

代工廠仁寶 (2324-TW) 與英業達 (2356-TW) 今(9)日公告 6 月營收，其中仁寶達 891 億元，月增 12.28%、年增 7.87%，英業達 449 億元，月增 2.94%，年增 7.18%，雙雙寫下歷史同期新高紀錄，仁寶第 2 季營收為 2378.66 億元，創歷年來第 2 季新高，英業達也達 1269 億元，也寫下歷年來同期新高紀錄。

仁寶 6 月營收 891.07 億元，月增 12.28%、年增 7.87%，寫下歷年同月新高；第 2 季營收為 2378.66 億，季增 21.29%、年增 11.27%，也創歷年同季新高，上半年營收為 4339.78 億元，年增 8.17%。

仁寶指出，由於歐洲景氣回升，帶動營收成長，預估第 3 季動能將比去年同期更旺；6 月筆電出貨量約為 420 萬台，年增 7.69%，第 2 季總計出貨 1030 萬台，季增 22%，優於仁寶原先預估的 15 至 20%，不過今年上半年出貨 1870 萬台，年減約 1.1 ％。

仁寶副董事長陳瑞聰日前表示，歐洲市場因為景氣回溫，帶動需求增加，目前觀察商用跟消費性表現都回溫，預計今年第 3 季表現有望比去年同期更佳。

仁寶旗下金寶 (2312-TW) 6 月營收也回溫，達 110.27 億元，年增 19.27%，也寫下歷年 6 月最佳成績，第 2 季營收 322.02 億元，季增 13.2%、年增 14.35%，為近 2 年單季營收最佳表現，累計上半年營收 608.12 億元，年增 6.32%。

英業達 (2356-TW) 6 月營收為 449.06 億元，年增 7.18%，寫下歷年同月新高，第 2 季營收為 1269 億元，季增 121.08%、年增 14.2%，也寫歷年同期新高，上半年累積營收為 2317.09 億元，年增 9.88%。

觀察英業達筆電出貨量，6 月為 170 萬台，年增 6.25%，第 2 季出貨量約為 480 萬台，季增 20%、年增 9.1%，累積上半年出貨量為 880 萬台，年增 4.14%。