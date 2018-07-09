台股醞釀反彈後市看五個指標 上半年營收翻倍轉機成長股出列

台股今 (9) 日貿易戰利空出盡，終場大漲 111 點，重新站回 10700 點關卡，成功收復年線，三大法人全數買超，法人表示，接下來台股有機會反彈，建議密切關注五大指標，包含技術面月、季線是否站穩、上市櫃獲利表現、美中貿易戰後續、除權息行情、法說會動向等，並可留意 5 檔上半年營收翻倍成長，但股價仍低於年線的「轉機股」。

台新投顧副總黃文清表示，美中貿易戰開打，美國對中國價值 340 億美元的商品加徵關稅，中國對美同價值商品加徵關稅也已經生效，目前觀察貿易戰未進一步擴大，市場解讀為短線的利空出盡，三大法人同步買超，估計接下來台股仍有機會持續反彈。

黃文清表示，觀察盤面上族群表現，除了中小型股還在調整階段，大多數權值股都有機會回穩，指數可望持續上攻，而上檔反壓要觀察季線和月線。

展望後市，投資人可觀察五個指標，包括第一月線和季線是否站穩；第二後續上市櫃公司獲利表現；第三密切追蹤貿易戰後續，短期戰火沒有擴大，利於指數向上攻堅；第四除權息行情，目前除息表現無預期中的好，除息後的表現也是觀察重點；第五法說會動向，重量級指標廠對於下半年獲利展望的看法。

投資布局上，目前已有 710 家上市櫃公司公布上半年營收數字，若進一步篩選上半年營收年增率倍增，但目前股價仍處於年線以下的營收爆炸「轉機股」，發現有包括寬魚國際 (6101-TW)、聯上發 (2537-TW)、日勝生 (2547-TW)、寶得利 (5301-TW) 等 5 檔。