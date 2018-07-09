【IPO追蹤】易居(02048-HK)：二手房服務平台明年有望扭虧為盈

小米(01810-HK)可谓是今日最热门话题，今日易居(02048-HK)上市新聞發佈會上，公司執行董事兼主席周忻稱小米今天上市表現很好，自己也給雷軍微信點了讚。

易居此次上市股東陣容龐大，26家國內知名地產商支持，周忻稱主要是這些地產老闆對公司服務、團隊以及專業性的認可。而在基石投資方面，公司分別從大型國企、香港地產商、國際領先地產公司以及跨界企業四個角度分別選擇了華僑城(03366-HK)旗下華昌國際、恆基兆業地產(00012-HK)副主席李家傑全資擁有之公司Successful Lotus Limited、新加坡Educado Company Limited以及阿里巴巴旗下淘寶中國。他又指公司未來或與其產生協同關係，但目前並未有任何具體意向。他又稱，公司與香港頗有淵源，早已2003年公司便買下本港地產公司鴻運地產。但目前易居主要業務集中於一手房市場，香港則以二手房市場居多，目前公司僅在香港有2至3間店舖，未來內地二手房市場擴大後，亦希望在香港的二手房業務亦能壯大。

內地自2015年開始先後進行無論樓市調控，公司執行董事兼首席執行官丁祖昱稱，內地樓市調控正趨於常態化和長期化，而公司對樓市調控亦非常適應。他認為未來房地產會趨於穩定保持高位運行，但不同城市間會出現差異化，三四線城市或進入調整期，而一二線城市市場容量不會太大變化，而公司希望調控政策繼續保持，在市場有所壓力的情況下公司實力發揮可能好。

目前公司二手房服務平台仍處於虧損階段，丁祖昱稱公司2016年啟動該平台，前三年均處於投入期，但2018年以來分銷渠道開始有收入產生，今年虧損會繼續縮窄，2019年有望實現扭虧為盈。

對於八年前登陸紐交所的易居目前尋求赴港上市的原因，公司執行董事程立瀾解釋稱彼易居並非今次上市的易居，如今尋求上市的易居只是易居控股的房地產交易服務板塊業務。而易居控股退市是為讓各板塊業務有各自發展空間。周忻補充，旗下建築與文化、社區服務兩個板塊業務正在孵化中，未來若有機會分拆上市亦會有所考慮。

文：鄒舒惠

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