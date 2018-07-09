吉利汽車(00175-HK)6月總銷量為128449部 同比增45%

吉利汽車(00175-HK)公佈，集團於2018年6月的總銷量(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)為128,449部，較去年同期增長約45%及較2018年5月增長約4%。集團2018年6月的出口量按年增長約150%至2,011部。於2018年6月，集團於中國市場的總銷量為126,438部，較去年同期增長約44%。2018年上半年的總銷量為766,630部，較去年同期增長約44%，併達至集團2018年全年銷量目標158萬部的49%。

於2018年6月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為19,645部及11,734 部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)的銷量為22,233部。集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)的銷量為14,044部。集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)的銷量為13,819部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)的銷量為10,426部。

於2018年6月，集團「領克01」車型的銷量為9,247部。

公告稱，鑒於集團於2018年上半年的銷售表現較預期強勁，以及市場對今年餘下時間將推出新車型的良好反應，集團管理層團隊有信心完成併相信有望超越全年158萬部的銷量目標。

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