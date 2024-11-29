扎克伯格和川普見了 親赴海湖莊園 馬斯克：笑哭！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-29 07:30
據美國《新聞周刊》周三（27 日）報導，臉書母公司 Meta(META-US) 證實，執行長扎克伯格與美國準總統川普見面了，造訪川普位於佛羅里達州的私人住所海湖莊園（Mar-a-Lago）。
據《CNN》報導，Meta 發言人表示：「對美國未來的創新而言，這是重要時刻。扎克伯格很感激能受邀與川普共同用餐，也很感激有機會與川普團隊成員會面，討論即將上任的新一屆政府。」
據《紐約時報》稍早報導，兩名知情人士透露，扎克伯格周三現身海湖莊園，與川普舉行了私人會晤。《紐約時報》沒有明確說明兩人討論了哪些話題。
美國《Politico》記者艾莉森周三在社交媒體 X 上發帖稱，據她了解，扎克伯格被發現現身海湖莊園。有網友在帖子評論區提到「美國企業家馬斯克曾經與扎克伯格約定『籠鬥』」一事，並寫道：「是與馬斯克在海灘進行『籠鬥』？」
一名網友還轉發了艾莉森的帖子，並評論稱：「籠鬥」。對此，馬斯克做了一個「笑哭」的表情。
扎克伯格去年 6 月宣布創立社交平台「Threads」，與馬斯克旗下的 X 競爭，馬斯克因而提出「籠鬥」挑戰。扎克伯格很快同意了這一提議。
不過，據《彭博》去年 8 月 7 日報導，馬斯克當天發文稱，在與扎克伯格「約架」前，他可能需要進行手術。
同月 13 日，扎克伯格發文稱，他認為馬斯克並未認真對待這場「籠鬥」，稱自己「是時候向前看了」。
對於扎克伯格這一表態，《衛報》評論稱，這代表他「關上了進行這場籠鬥的大門」。另據美國《國會山報》在今年 7 月 25 日的報導，馬斯克在回答記者提問時稱，他會在任何時間、任何地點，按照任何規則與扎克伯格「戰鬥」。
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