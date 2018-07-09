財部公布 6月出口282.5億美元 為歷年同月新高 進口230.4億美元

財政部公布，6 月出口 282.5 億美元，為歷年同月新高，較上月減 3.0%，較上年同月增 9.4%；第 2 季出口 840.9 億美元，創歷年單季次高，較上年同季增 11.2%，連續 8 季正成長；累計 1-6 月 1,638.3 億美元，較上年同期增 10.9%。6 月進口 230.4 億美元，較上月減 6.8%，較上年同月增 15.4%；第 2 季進口 703.1 億美元，較上年同季增 10.7%；累計 1-6 月 1,382.8 億美元，較上年同期增 10.8%。6 月出超 52.1 億美元，較上年同月減 6.5 億美元；累計 1-6 月出超 255.4 億美元，較上年同期增 26.3 億美元。財政部表示，隨全球經濟景氣持穩，國際基本金屬、原油價格續處高檔，以及海外機械需求力道強勁，6 月出口較上年同月增 24.3 億美元 (+9.4%) 第 2 季出口較上年同季增 84.8 億美元(+11.2%)，其中基本金屬及其製品增 12.8 億美元(+18.0%)、塑橡膠及其製品增 10.0 億美元(+17.8%)、機械增 8.8 億美元(+13.9%)，出口規模均創歷年單季新高紀錄。



累計 1-6 月出口較上年同期增 161.3 億美元 (+10.9%)，以電子零組件增 43.9 億美元(+9.1%)、基本金屬及其製品增 22.8 億美元(+16.5%)、化學品增 20.1 億美元(+21.9%)、機械增 18.7 億美元(+15.9%)、塑橡膠及其製品增 17.8 億美元(+16.3%) 等增加較多。6 月對主要國家 / 地區出口全面成長，以對日、歐增幅達 2 成最佳。



受全球經濟維持穩定擴張，新興科技應用與原物料漲價效益延續，以及去年國際品牌高階手機拉貨潮提前啟動之交互影響，6 月出口 282.5 億美元，為歷年同月新高，年增 9.4%，剔除今年 2 月春節因素後，連續 20 個月正成長；進口 230.4 億美元，年增 15.4%。1-6 月累計出口規模為歷年同期最高，年增 10.9%，進口增 10.8%。



6 月出口主要貨品多呈升勢，其中礦產品因國際油價漲勢凌厲，出口增幅近 5 成最多，塑化產品亦增 22.0%，基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，各增 23.4%、18.1%，惟電子零組件隨積體電路出口熱度暫歇，略減 1.7%；累計 1 至 6 月以礦塑化製品、基本金屬及其製品、機械增逾 1 成 5 最多。



6 月對主要市場出口全面揚升，以對日本出口規模創單月新高、年增 21.3% 表現最亮麗，對歐洲增幅 20.0% 次之，對中國大陸與香港出口值為歷年同月最高，增 10.1%，對東協及美國各增 5.5%、5.4%。累計 1-6 月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模為歷年同期最高，分別增 14.9%、14.2% 及 8.1%。



今年全球景氣及貿易仍處在復甦軌道，加以人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算等新興商機以及電競風潮蔓延，可望抵消智慧手機成長減緩之疑慮，持續挹注我國外銷動能，惟隨比較基期墊高，下半年出口增速將明顯趨於收縮，另須注意貿易衝突擴散、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。

